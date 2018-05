Cinq articles ménagers à avoir sous la main en cas de catastrophe

Durant la saison estivale, les inondations et les pannes de courant peuvent se produire à n'importe quel moment. Soyez prêt à faire face à ces situations d'urgence en gardant ces articles ménagers dans un endroit facilement accessible dans la maison.

Dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile, qui se déroule du 6 au 12 mai 2018, voici quelques conseils pratiques qui pourraient vous être fort utile en cas de sinistre

Un coffre à outils. Même si vous n'êtes pas du genre bricoleur, certains outils de base peuvent vous être d'un grand secours en cas d'urgence. Assurez-vous que votre coffre à outils contient un marteau, des pinces, une clé à molette, des tournevis, des gants de travail, un masque pour la poussière et un couteau de poche. Il est également pratique de garder du ruban à conduits pour bloquer les fenêtres, les portes et les évents si nécessaire.

De la nourriture. Vous pourriez être privé de courant ou d'eau potable, alors planifiez pouvoir subvenir à vos besoins pendant un minimum de 72 heures. Conservez des denrées alimentaires non périssables comme des conserves, des barres énergétiques et des aliments séchés.

De l'eau. Gardez suffisamment d'eau pour que chaque personne ait au moins deux litres d'eau par jour. Procurez-vous des petites bouteilles d'eau qui sont plus faciles à transporter si vous êtes obligé d'évacuer. Les comprimés pour purifier l'eau peuvent également être fort utiles. Remplacez la nourriture et l'eau une fois par année.

De l'argent. Gardez de l'argent comptant sous la main, car les guichets automatiques et leurs réseaux ne fonctionneront peut-être pas durant une situation d'urgence, et vous ne pourrez peut-être pas utiliser vos cartes de crédit ou de débit. Il est préférable de garder de l'argent comptant en petites coupures et de la monnaie pour les téléphones publics.

Des produits nettoyants. Même si vous n'avez pas d'eau courante, vous voudrez sûrement vous laver et nettoyer un peu la maison. Assurez-vous donc d'avoir quelques articles de base sous la main comme des produits de toilette, du désinfectant pour les mains, des sacs à ordures et du papier de toilette.

Pour en savoir davantage, consultez le site www.preparez-vous.ca.

Source : L’Édition Nouvelle