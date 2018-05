Bénévoles recherchés pour la plantation d’arbres et d’arbustes dans le secteur Iberville

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les citoyens à participer à la plantation de 960 arbres et arbustes, les 25-26 mai 2018.

La plantation de ces végétaux vise à renaturaliser la bande riveraine d’un embranchement du ruisseau de la barbotte situé dans le parc industriel du secteur Iberville.

Les plages horaires offertes au choix sont le 25 mai, de 9 h à midi, le 25 mai, de 13 h à 15 h et le 26 mai, de 13 h à 15 h. Le point de rencontre se fera sur la rue James-Brodie, à l’angle des rues Joseph-Oscar et Lévesque.

Cette activité est ouverte à tous. Des responsables de la Ville et du partenaire Arbre-Évolution seront sur place pour former et guider les participants qui pourront s’initier au plaisir de la plantation, tout en réalisant une action concrète en faveur de l’environnement.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Les participants sont invités à être vêtus (imperméable, s’il pleut) et chaussés convenablement (bottes). Des pelles seront fournies par les organisateurs, mais les participants sont encouragés à apporter leur propre pelle ronde pour la plantation, afin de s’assurer que tous auront accès à un équipement.

Les participants intéressés sont priés de s’inscrire dès maintenant auprès de la Division environnement et développement durable de la Ville : environnement@sjsr.ca ; 450 359-2400 poste 3035.

La plantation s’inscrit dans le cadre des Journées de la nature qui visent à replacer la nature au cœur de notre quotidien et à célébrer le patrimoine naturel. L’activité permettra de poursuivre le projet de verdissement collectif de la Ville annoncé en 2015, prévoyant la plantation de 50 000 arbres en dix ans et pour lequel 50% de l’objectif a été atteint.

Source : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu