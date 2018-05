Simon Charbonneau-Campeau vous invite à la Classique de golf

La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation Les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu organisent la prochaine Classique de golf qui aura lieu le jeudi 7 juin au Club de golf Saint-Jean. Monsieur Campeau a accepté avec enthousiasme le rôle de porte-parole.

Ancien Géant de l’équipe de football, il a débuté son parcours collégial au Cégep Édouard-Montpetit, où il était athlète dans l’équipe de soccer. Il a terminé son DEC au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu où il est littéralement tombé en amour avec le football. Par la suite, il a poursuivi ses études à l’Université de Sherbrooke en tant que receveur de passe du Vert & Or. Il a été repêché par les Tiger-Cats de Hamilton en 2012 et a ensuite été échangé aux Stampeders de Calgary où il a remporté la Coupe Grey en 2014. Il a terminé sa carrière de joueur de football professionnel en février 2017.



« Malgré ma carrière d’athlète professionnel, les études ont toujours été ma

priorité afin d’avoir la chance de me réaliser dans un métier qui me passionne. Une fois mes objectifs atteints en tant que joueur de football, je suis retourné aux études pour compléter mon BAC en génie biotechnologique. Aujourd’hui, j’ai la chance de travailler pour une entreprise sur des projets environnementaux emballants, notamment en agriculture. L’éducation supérieure doit être accessible et chaque personne doit pouvoir développer son plein potentiel. Je suis très heureux de participer à cet événement qui nous permet d’avoir un impact significatif sur cette cause si

importante. Nous faisons preuve de vision et de proactivité en soutenant la cause de l’éducation. »



Cet événement de réseautage débutera avec un brunch, suivi du départ des quatuors en formule Vegas sur un parcours riche en animations diverses. Un encan silencieux et un repas savoureux agrémenteront la soirée.

Le tournoi affiche déjà presque complet, mais plusieurs commandites offrant une excellente visibilité aux entreprises sont encore disponibles.



Pour plus d’information, communiquez avec l’équipe de la Fondation au 450 347-5301, poste 2459.