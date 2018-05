Un 13e plan d’action pour une Ville plus inclusive

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté son 13e plan d’action 2018 relatif à la réduction des obstacles à l’intégration des personnes handicapées. Ce plan d’action annuel présente le bilan des réalisations 2017 ainsi que les mesures à venir pour l’année 2018 pour favoriser l’accessibilité universelle.



Parmi les réalisations 2017, soulignons :

l’aménagement de portes automatiques au Colisée Isabelle-Brasseur;

la formation de 96 chauffeurs de taxi reliée au transport adapté par les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR) pour les sensibiliser à la déficience intellectuelle et aux troubles du spectre de l’autisme ;

la réalisation d’une capsule vidéo et d’un dépliant pour faciliter l’utilisation du transport collectif régulier par des personnes à mobilité réduite ;

Le plan d’action présente les mesures prévues selon les différents secteurs d’activités, soit : l’administration municipale, l’accessibilité aux édifices publics, la circulation et le stationnement, la sécurité et les mesures d’urgence, le loisir et le soutien aux organismes communautaires, ainsi que les communications et le transport.



Pour l’année 2018, la Ville prévoit des interventions telles que :

des rénovations majeures à la caserne numéro 1 permettant l’accessibilité du bâtiment. La caserne est le point de service aux citoyens pour la prévention et l’administration ;

la modification du règlement de tarification pour permettre la gratuité de l’accompagnateur possédant une vignette d’accompagnement dans le cadre des activités de loisir aquatiques et culturelles ;

la bonification du service de répartition du transport adapté, avec l’ajout d’une ressource, en augmentant les heures de réservation et en bonifiant le service offert la fin de semaine.