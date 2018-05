Une oeuvre d'art publique pour le 150e anniversaire de Richelieu

La Ville de Richelieu installera une œuvre d’art publique devant le chalet du parc Florence-Viens pour souligner son 150eanniversaire (2019) et celui de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours (2018). La pièce, dont le concept a été choisi sur la base d’un sondage auprès de la communauté, sera inaugurée dès cette année. Elle est en partie financée par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Un concept à l’image des citoyens

Près de 150 Richelois ont répondu, en avril, à un sondage pour choisir le thème le plus représentatif de Richelieu. Avec plus de 67% des votes, c’estNotre lien avec la rivière et la nature qui a reçu le plus grand appui de la population. Les autres thèmes sélectionnés par le comité des fêtes du 150eanniversaire étaient : Nos racines et nos valeurs familiales; Nos artisans. D'hier à aujourd'hui; La richesse de notre communauté.

Le maire de Richelieu, Jacques Ladouceur, s’est dit très heureux du choix des Richelois. « Nous voulions souligner ce moment historique avec une thématique qui rend notre communauté fière. Nous choisirons l’œuvre avec le même souci, car c’est essentiel d’avoir l’aval de la population dans ce projet. » Notons que la création sera sélectionnée parmi des réalisations existantes.

Plusieurs activités en vue

Soulignons également que plusieurs autres activités sont prévues à partir de l’automne pour marquer ce 150e anniversaire. La programmation officielle sera dévoilée en août prochain, mais vous pouvez déjà mettre à votre agenda l’exposition originale sur la construction et l’histoire de notre église (septembre) ainsi que la visite du tout nouveau jardin des Abénakis (octobre).

La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!