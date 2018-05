Invitation à la Bourse des étoiles - Casion Royal

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec l’Hôtel Rive Gauche, est fière de lancer sa soirée Bourse des étoiles - Casino Royal.

La Bourse des étoiles est née d’une vision d’entraide et de support de toute une communauté d’affaires envers ses nouveaux entrepreneurs. Tous les profits de la soirée seront remis à des entrepreneurs en démarrage. Au cours des deux premières éditions, 35 000 $ ont été remis en bourses.

Cette année, c’est avec enthousiasme que la CCIVR organise le Casino royal, le 15 juin prochain, à l’Hôtel Rive-Gauche, où réseautage, plaisir et gastronomie se côtoieront.

La présidence d’honneur est assumée par Mathieu Duguay, président du conseil et chef de la direction de Cogir Immobilier et propriétaire de l’Hôtel Rive Gauche et du Coureur des bois, homme d’affaires reconnu pour son audace, sa vision et son leadership.

Déroulement de la soirée

La soirée débutera à 19 h par un cocktail de bienvenue où seront servies des bouchées concoctées par les hôteliers et restaurateurs de la région. Les invités pourront également se faire photographier dans le photomaton thématique. Puis, place au Casino.

Dix tables de jeu : poker, course de chevaux, black jack, roulette et autres permettront de passer une soirée inoubliable, le tout dans une ambiance feutrée et distinguée, à l’image des grands casinos. Une table spéciale Dégustation Vegas, concept de la sommelière Jessica Harnois, sera aussi de la partie.

De plus, tout au long de la soirée, les convives auront la chance de mettre la main sur de magnifiques prix présentés dans le cadre d’un encan silencieux. À l’encan crié, nous aurons un magnifique voyage à Las Vegas aux enchères, gracieuseté de Voyages Action et Air Canada.

L’événement sera aussi l’occasion de remercier l’instigatrice de la Bourse des étoiles et présidente ex officio, Mme Mélanie Godin, pour sa grande implication bénévole au sein de la CCIVR.

Faites vos jeux! Joueurs novices et expérimentés sont bienvenus.

Pour inscription et information, se rendre au www.ccivr.com.