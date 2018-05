Un rendez-vous gastronomique novateur

Le mercredi 16 mai s’est tenu le Circuit gourmand mystère organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec Chapdelaine Assurances et Services financiers. L’objectif de la soirée, qui était de mettre en valeur les bonnes tables de la région tout en permettant aux gens d’affaires de réseauter, a été accompli haut la main.

Pour cette édition, la CCIVR a innové et proposé aux convives un circuit en autobus.

Déroulement de la soirée

L’événement a débuté à la Maison de la culture Villebon où de succulentes bouchées concoctées par trois restaurateurs du Vieux-Beloeil ont été servies, accompagnées d’un cidre rosé pétillant offert par Les Vergers Petit et Fils. Les fruits de mer étaient à l’honneur avec, entre autres, cévichés de pétoncles, verrines asperge-homard, tatakis et tartares de thon cuisinés par les talentueux chefs du Jozéphil, du Trait et du Mista.

Les invités ont ensuite longé la rivière Richelieu pour se rendre à St-Marc-sur-Richelieu à

l’Auberge Handfield où une savoureuse entrée de duo de terrines a été servie.

C’est à l’Hôtel Trois-Tilleuls que les fins gourmets ont pu apprécier un plat de macreuse de bœuf

braisé.

Le tout s’est terminé à Beloeil à l’Hôtel Rive Gauche avec un trio de mignardises exquises en dessert.

Tout au long de la soirée, LBV International a su accorder les plats à la perfection avec d’excellents vins.

De plus, les hôteliers ont généreusement offert aux participants une visite de leurs magnifiques installations, des salles de réception à la cave à vins.

En somme, tous ont pu vivre une expérience mémorable.