Une édition estivale tout en couleur pour le magazine Soyez_local

Suite au succès et à l’engouement lors de la première édition du magazine de Soyez_local en novembre dernier, la Division développement commercial et service aux entreprises à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) sont très heureuses de lancer la deuxième édition de son magazine Soyez_local.

Ce magazine s’inscrit dans les différentes actions développées de la campagne de stratégie d’achat local Soyez_local. Il vise entre autres à faire rayonner les commerces et les entrepreneurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et son offre commerciale.

Sur la page couverture, vous découvrirez un nouvel ambassadeur bien connu des Johannais : Monsieur Jean Guillet, propriétaire depuis plus de trente ans du commerce Fleurs Jean Guillet.

« Afin de se démarquer en affaires aujourd’hui, on se doit d’être proactif. Pour moi le maillage avec mes pairs est une excellente façon de créer un milieu dynamique en créant des partenariats fructueux pour tous. » mentionne fièrement monsieur Guillet.

Cette nouvelle édition présente un contenu à saveur estivale. Vous découvrirez tout près de quarante commerces grâce aux différents articles présentés dont quelques terrasses à visiter au cours des prochains mois, différents endroits où prendre une crème glacée, des commerces à fréquenter pour les vélomanes, des conseils pour l’entretien du BBQ mais également sur les façons de préparer vos grillades, des boutiques mode pour être fashion pour la période estivale et bien plus.

« Nous avons conservé la même formule puisque nous avons eu d’excellents commentaires suite à la première édition, et ce, tant sur la présentation que sur le contenu. De plus, des retombées ont été fort positives auprès de nos commerçants et nos annonceurs. » précise Sophie Latour, chef à la Division développement commercial et service aux entreprises.

Le magazine Soyez_local est un bi-annuel de 36 pages, imprimé en 50 000 copies dont 45 000 distribuées dans tous les foyers johannais par Postes Canada, que les consommateurs et citoyens peuvent consulter pour découvrir ou redécouvrir les commerces, les restaurants et les entreprises de chez nous.

Pour une deuxième édition, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a collaboré à la réalisation du magazine en effectuant les entrevues et la rédaction avec les commerçants ayant opté pour le portrait d’entreprise.

« Il s’agit d’un excellent moyen pour les propriétaires de présenter leurs produits et leurs services auprès d’une nouvelle clientèle. Nous sommes très heureux de les mettre en valeur en y contribuant de cette façon. » précise Stéphane Legrand, directeur général, CCIHR.

L’équipe de Soyez_local était présente au terminus d’autobus le 16 mai pour distribuer des copies de cette nouvelle édition auprès des usagers du transport en commun. Afin de rendre leur déplacement plus agréable lors de ce matin spécial, un service de café était offert par Ben & Florentine et ainsi que des barres OMAX de l’entreprise Nutri-France.