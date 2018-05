Inauguration du parc des Éclusiers : courses, art et spectacles

C’est un rendez-vous le jeudi 14 juin dès 19 h pour l’inauguration du parc des Éclusiers situé aux abords de la rue Champlain, entre les rues Foch et Saint-Paul, qui sera fermée et piétonne pour l’occasion.

Course des serveurs/serveuses du Vieux





Organisée conjointement avec Isabelle Gingras du Dorchester cuisine et complicités, Loretta Brenko et Émilie Gervais du Bistro La Trinquette et de la Société de développement Vieux-Saint-Jean, cette compétition promet des moments amusants!



Voici l’horaire de la soirée :

19 h : course à obstacles des serveurs/serveuses du Vieux



musique d’ambiance avec Philippe Jetté à l’accordéon et rencontre avec les sculpteurs des œuvres du parc. Pierre Leblanc et sa sculpture Et vogue la nature et Pascale Hébert créatrice du banc lumineux La ligne du temps. Composé de 26 tableaux historiques, ce banc rétroéclairé long de 265 pieds, raconte le passage des ans sur les flots de la rivière Richelieu

: cérémonie protocolaire 19 h 50 : spectacle de l’ensemble traditionnel Windigo. Frédéric Beauséjour à la voix et à la guitare, Jean-François Branchaud au violon et Philippe Jetté à l’accordéon.

Bière artisanale Lagabière et vin du Mas des Patriotes seront en vente sur place à prix d’amis.

Bienvenue aux « matelots »!

Étant voisin de l’écluse no. 9 du canal de Chambly, le parc des Éclusiers porte bien son nom. Pour souligner l’aspect maritime de la chose, la municipalité invite la population à porter un vêtement rayé blanc et bleu comme les matelots. Ces « matelots » pourront réclamer leur coupon-rabais d’une valeur de 3$ auprès des organisateurs de l’événement au parc des Éclusiers. Ce rabais, valide le 14 juin de 21 h à minuit, sera applicable à une consommation dans les bars participants : Glenn Morgan’s Irish Pub, Bistro La Trinquette et le Bar-Terrasse Le Terminus. En cas de pluie, l’événement aura lieu au Bistro La Trinquette mais la course sera annulée.

De son côté, Parcs Canada est fière d’avoir contribué à la réalisation de ce projet en investissant près de 500 000 $ et en aménageant ses terrains en bordure de l’écluse 9. Parcs Canada a à cœur que les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu s’approprient ce lieu historique national et que celui-ci devienne un milieu de vie.