Prévenez les coups de chaleur en milieu de travail

En journée particulièrement chaude, il est essentiel d’appliquer les mesures préventives pour contrer les dangers du travail à la chaleur.

En effet, le travail physique lors d’une telle journée chaude et humide rend les travailleurs plus vulnérables, car ils ne sont pas adaptés au travail à la chaleur. Il est possible que des travailleurs se sentent plus fatigués et ressentent mal de cœur, mal de tête, étourdissements, crampes musculaires ou frissons. Ces manifestations doivent être prises au sérieux.

Mesures de prévention à mettre en place

Pour prévenir les coups de chaleur, plusieurs mesures de prévention peuvent facilement être mises en place dans les milieux de travail. Parmi les actions à appliquer, qui devraient faire parties d’un plan d’action préventif, lors d’épisodes de chaleur :

ajuster le rythme et la charge du travail en fonction de la température et de l’humidité, en tenant compte des capacités des travailleurs;

encourager les travailleurs à être attentifs aux symptômes et aux malaises causés par la chaleur;

être en mesure d'assurer les premiers secours rapidement en ayant notamment un système de communication efficace et des secouristes formés;

hydratation, pauses, etc.

Pour obtenir plus d'information à titre d’employeur sur la prévention des coups de chaleur en milieu de travail consultez le Guide de prévention des coups de chaleur - 2e édition.