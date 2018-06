4 avantages à vivre loin du centre-ville de Montréal

Article commandité

Le centre-ville de Montréal est apprécié pour la vie trépidante que l’on peut y mener, surtout lorsqu’on est célibataire. Mais dès lors qu’un projet de famille voit le jour, les jeunes parents s’interrogent sur le cadre de vie à offrir à leurs enfants. Entre nature et vie citadine, comment choisir sans renoncer en plus à sa carrière professionnelle ?

1) La possibilité d’accéder à la propriété plus facilement

Le prix de l’immobilier est sans conteste moins élevé en banlieue. Acheter une maison neuve à Mirabel est un projet très accessible pour un jeune couple. À Montréal, il faudrait sans doute vous contentez d’investir dans un condo, peut-être même avec de la rénovation à la clé. Une maison neuve a l’avantage d’offrir un espace plus grand et la tranquillité d’esprit. Votre pouvoir d’achat sera également meilleur, la vie est moins chère en banlieue.

2) Moins de stress

Vivre en banlieue suppose évidemment plus de déplacements pour aller travailler. Mais les transports en commun sont bien organisés. Moins coûteux que la voiture, vous pourrez en plus en profiter pour lire ou écouter de la musique, un vrai moment de répit avant de commencer sa journée de travail. Et vous diminuerez votre empreinte écologique, sans parler du stress généré par le trafic en ville ! Si vous êtes un inconditionnel de la voiture, les axes routiers sont faciles d’accès. Pensez covoiturage tout de même pour réduire les frais et la fatigue.

3) Un cadre de vie proche de la nature

Loin du tumulte de la ville, vous profiterez des grands espaces où vous prendrez le temps de vivre. Les activités sportives sont très diversifiées : pistes cyclables, pistes de ski de fond, golf, tennis, randonnées pédestres ou équestres, activités nautiques… Une vie en plein air vous attend. Vous élèverez ainsi vos enfants dans un environnement sain, à bonne distance de la pollution de la ville.

L’offre culturelle y est également de plus en plus importante.

4) Des opportunités d’emploi

Les entreprises s’installent de plus en plus en banlieue elles aussi, sans doute en raison des prix de l’immobilier plus bas qu’à Montréal, mais surtout pour attirer les jeunes professionnels qui quittent la ville. L’afflux de la population en banlieue permet à celles qui y sont déjà installées de se développer. Tous ces facteurs favorisent une bonne croissance. Le marché de l’emploi devient ainsi de plus en plus attractif avec des offres plus nombreuses.

Et habiter loin du centre-ville de Montréal ne suppose pas d’y renoncer complètement !