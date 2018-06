Article commandité

Vous collectionnez des timbres, des minéraux, des pièces, des figurines ou encore des fèves ? Vous aimeriez agrandir votre collection ? Vous pourriez attendre que les opportunités se présentent pour ajouter de nouveaux éléments à votre collection. Mais si vous souhaitez vraiment obtenir des résultats, vous devez vous montrer plus proactif. Découvrez donc les 3 étapes pour réussir une collection.

1) Définissez ce que vous voulez faire

Pour commencer, il ne faut pas vous lancer dans une collection au hasard. Identifiez donc les raisons pour lesquelles vous souhaitez collectionner un type d’objet en particulier.

Si le but est uniquement de vous faire plaisir, vous accumulerez une collection selon vos goûts personnels. Par exemple, vous pourrez collectionner des poupées en porcelaine ou des trains miniatures, car ces objets vous passionnent. Vous préférerez alors les plus beaux spécimens, ceux qui vous attireront le plus.

Vous pouvez aussi décider de ne collectionner que certains éléments d’une catégorie. Notamment, au lieu de collectionner tous les types de voitures miniatures, vous pouvez vous concentrer sur les modèles célèbres. À ce moment, il faut commencer par une voiture miniature de légende.

Et si votre objectif est plutôt financier, votre collection se fera de manière plus stratégique. Vous allez acquérir des objets ayant une valeur relativement sûre, puis les revendre pour faire une plus-value.

2) Faites une veille constante

Ensuite, votre collection ne va pas s’agrandir toute seule. Vous devez rester à l’affût pour repérer et saisir les opportunités.

À ce niveau, plusieurs pistes sont à envisager, selon votre type de collection :

Les boutiques (spécialisées ou non) et les antiquaires. Guettez régulièrement leurs produits disponibles pour ne pas manquer votre chance !

Les banques d’échange / vente entre collectionneurs. S’il existe un marché, renseignez-vous suffisamment pour acheter vos éléments à un prix correct.

Les brocantes peuvent être des mines d’or pour dénicher des objets de collection.

Les clubs de collectionneurs, qui peuvent vous apporter quelques bons plans.

3) Conservez soigneusement

Enfin, si vous voulez réussir une collection, vous devez impérativement conserver vos trésors avec le plus grand soin. Que vous accumuliez des objets classiques, fragiles, anciens ou rares, il faut être précautionneux.

Selon votre collection, achetez éventuellement des meubles, boîtes et/ou accessoires de rangement, qui vous permettront de stocker vos biens de manière optimale.

En suivant ces 3 étapes, vous réussirez plus facilement votre collection !