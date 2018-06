Allergies aux acariens : quels traitements ?

Parmi les allergies non alimentaires, l’allergie aux acariens est une des plus courantes. Les symptômes peuvent être respiratoires (toux, nez bouché, éternuements, asthme, etc.) ou cutanés (urticaire, eczéma, dermatite, etc.). Et leur intensité varie grandement d’une personne à l’autre. Si vous souffrez d’allergies aux acariens, voici des solutions efficaces à envisager.

1) Une bonne aération

Tout d’abord, les acariens se développent surtout dans un environnement chaud, sombre et assez humide. C’est pourquoi la chambre est leur endroit préféré !

Pour limiter leur prolifération, il est donc important d’aérer votre domicile au moins 30 minutes par jour. Cela de préférence le matin au réveil et le soir avant de vous coucher. Ces périodes étant les plus froides de la journée, la fraîcheur dérangera les acariens.

2) Un ménage en profondeur

Ensuite, vous devez faire le ménage régulièrement et soigneusement dans toutes les pièces. En effet, il s’avère que les allergies aux acariens sont surtout provoquées par leurs déjections et leurs cadavres, qui constituent une partie de la poussière. En dépoussiérant, aspirant et nettoyant votre intérieur, vous éliminerez donc ces sources allergisantes !

Par ailleurs, les rideaux, les tapis et les moquettes sont de véritables nids à acariens. Si vous êtes assez sensible, mieux vaut ne pas en installer chez vous. Et si vous en possédez, nettoyez-les régulièrement. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez évidemment faire appel à un service de nettoyage de tapis à Montréal.

3) De la literie « anti-acariens »

Troisièmement, veillez à choisir une literie spécialement traitée « anti-acariens ». Cela concerne aussi bien votre matelas que vos oreillers et votre couette. Dans l’idéal, optez pour un matériau synthétique et évitez les plumes, qui attirent es acariens.

De même, utilisez des housses de protection anti-acariens et changez votre linge de maison fréquemment, pour le débarrasser des intrus. Et pensez à bien aérer votre lit au réveil et lorsque vous changez vos draps.

4) Les produits acaricides

Enfin, il existe aussi des produits acaricides. Assez irritantes, ces substances chimiques tuent les acariens. Présentées en poudre, en mousse ou en bombe, elles se pulvérisent directement sur les zones à traiter. Il faut ensuite aérer plusieurs heures.

Ces acaricides doivent être utilisés avec une grande précaution et pas par une personne allergique !

Lutter contre une allergie aux acariens nécessite donc de faire des efforts au quotidien, pour se débarrasser de ces petites bêtes.