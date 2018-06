Quels sont les meilleurs traitements contre l’arthrose ?

Article commandité

L’arthrose est une maladie rhumatismale qui se traduit par une dégénérescence du cartilage des articulations. Celui-ci se détruit plus ou moins rapidement et donne naissance à une production anarchique d’éléments osseux. Appelés becs de perroquet, ils conduisent à des blocages de l’articulation. L’arthrose est chronique et ne se guérit pas, mais on peut freiner son évolution et soulager ses douleurs.

Les symptômes de l’arthrose

L’articulation concernée devient douloureuse. Un gonflement peut accompagner l’inflammation ainsi qu’une sensation d’engourdissement. Dans sa forme plus avancée, il y a enraidissement. Quand la capsule se rétracte, le mouvement est limité.

Les traitements de l’arthrose

Il faut absolument chercher la cause de l’arthrose de manière à contrôler ses poussées inflammatoires. En cas de symptôme, consulter un chirurgien orthopédiste à Montréal spécialisé dans l’arthrose permet une prise en charge précoce. À défaut, l’évolution pourrait devenir invalidante avec, à terme, une perte d’autonomie. Le médecin évaluera les activités possibles permettant de conserver la mobilité et la tonicité musculaire sans agresser l’articulation.

Les traitements seront fonction de la localisation de l’arthrose :

Si elle se manifeste au pied, à la cheville, au genou ou à la hanche, il s’agira d’amortir les chocs pour réduire l’inflammation du cartilage ou corriger un défaut de posture du pied dans le cas d’une arthrose intérieure du genou. Des orthèses de repos pour le pouce par exemple ou une genouillère pourront être prescrites.

Des antalgiques ou des anti-inflammatoires suivant le cas soulageront la douleur, mais ne freineront pas l’évolution de la maladie.

Un traitement de fond au moyen d’anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente ralentira la progression de l’arthrose. Les effets se ressentent au bout de trois mois.

Si tous les traitements précédents échouent et qu’il y a usure totale du cartilage, une chirurgie sera proposée. Elle consiste à mettre en place une prothèse partielle ou complète.

D’autres facteurs contribuent au traitement :

La perte de poids en cas d’obésité ;

Une alimentation adaptée pour lutter contre l’inflammation. Les aliments riches en oméga 3 et en antioxydants ont cette vertu. Consommez des noix, des graines de lin, de l’huile de colza, des poissons gras, des épices comme le curcuma, des choux de toute sorte, riches en vitamines C et K, des poivrons, des artichauts, du céleri, de l’ail, des épinards, des tomates, du radis noir, des navets…

La prise en charge médicale reste le meilleur atout pour contrôler l’évolution de l’arthrose.