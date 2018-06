Comment économiser même avec un petit salaire ?

Article commandité

Si vous voulez avoir un peu d’argent de côté en cas de coup dur, pour financer vos futures grosses dépenses ou en prévision de votre retraite, vous avez intérêt à vous constituer une épargne. Certes, si vous touchez un revenu modeste, épargner peut s’avérer assez difficile… mais pas impossible ! Découvrez nos conseils pour économiser, même avec un petit salaire.

1) Revoir vos habitudes de consommation

Pour réussir à économiser malgré vos revenus faibles, vous devez d’abord revoir vos habitudes de consommation. Si vous étudiez votre budget, vous vous rendrez certainement compte qu’une partie de vos dépenses peut être réduite, voire carrément supprimée.

En rationalisant votre budget, vous ferez de meilleurs choix de consommation, et libérerez ainsi suffisamment d’argent pour commencer à épargner. Mettez donc en parallèle vos revenus et toutes vos dépenses, puis distinguez celles qui sont indispensables et celles que vous devez réduire / supprimer. Et évidemment, adaptez vos habitudes sur cette base.

2) Rembourser vos dettes intelligemment

Ensuite, pour économiser même avec un petit salaire, vous devez impérativement sortir de l’endettement le plus vite possible. L’objectif est de rembourser un maximum de dettes, pour que votre argent disponible après vos dépenses obligatoires puisse être épargné.

Une bonne pratique consiste à rembourser en priorité les emprunts ayant le taux d’intérêt le plus élevé (car ce sont eux qui vous coûtent le plus cher). Payez donc les mensualités minimales pour les dettes à taux faibles et utilisez le reste de votre argent pour résorber les emprunts à taux élevé.

Par ailleurs, il est aussi possible de diminuer ses paiements avec une consolidation de dettes. Elles sont alors fusionnées en une seule dette, avec une mensualité globale ayant souvent un taux plus avantageux au final.

3) Mettre de l’argent de côté par petites sommes

Pour finir, lorsque vous avez mis de l’ordre dans votre budget et commencé à résorber vos dettes, vous pouvez enfin épargner. Votre faible salaire ne vous permettra sûrement pas de mettre beaucoup d‘argent de côté, mais vous pourrez néanmoins verser quelques dizaines de dollars par mois sur votre compte épargne. Chaque apport compte !

Et si vous touchez une prime ou une autre entrée d’argent ponctuelle, ne la dépensez surtout pas : épargnez-la !

Économiser avec un petit salaire est donc compliqué, mais loin d’être impossible. L’idée est surtout de revoir vos habitudes budgétaires pour adopter les bons réflexes.