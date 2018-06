Tendances : aménager son jardin pour l’été 2018

Article commandité

Avec l’été qui approche à grand pas, le Garden Design magazine a défini les tendances d’aménagement des jardins pour l’année 2018, en mettant en lumière la joie et le plaisir que procure ce lieu de vie à ses occupants.

Il est évident que si vous êtes l’heureux propriétaire d’un jardin, vous ne manquerez pas l’occasion de l’aménager en le transformant en un lieu pour recevoir, cultiver de nouveaux légumes ou tout simplement vous détendre. Alors qu’il soit petit ou grand, vous vous devez de faire de votre jardin un espace des plus chaleureux.

Bien chez soi, bien dans son jardin

C’est officiel, la couleur de l’année 2018 pour Pantone se nomme Ultraviolet. Selon le Garden média – Garden trends report 2018, les couleurs pourpre, violet et mauve sont les couleurs représentant la santé. Et ça tombe bien, puisque le jardin est un lieu de vie qui se marie parfaitement avec ces couleurs vives. Les idées pour décorer son jardin ne manquent pas et vous trouverez sûrement votre bonheur dans n’importe quel magasin spécialisé. Cette année, la décoration artisanale revient en force, puisque les entrées faites en pierres et les pièces en bois travaillé ont la cote.

L’avantage d’avoir un jardin c’est ce dépaysement qu’il nous procure, sans même sortir de chez nous. Faites-en profiter vos convives grâce à un aménagement apaisant qui apporte un sentiment de bonheur aux visiteurs.

Pour renforcer le côté bien-être du jardin et si vous êtes un adepte de la relaxation, n’hésitez pas à y créer un lieu de méditation ou de pratique du yoga. Vous pouvez par exemple ajouter une chute ou un bassin d’eau, non seulement pour leur apparence esthétique, mais également pour le son apaisant que procure le bruit de l’eau. Afin de renforcer ce sentiment de détente, vous pouvez également ajouter des plantes purifiantes pour leurs vertus antipollution.

La place de la faune et de la flore

Votre jardin est accueillant pour vos convives, alors pourquoi il ne le serait pas pour les animaux et les insectes de passage pendant la belle saison? Un jardin est un lieu où les abeilles, papillons et coccinelles cohabitent pour y apporter encore plus vie. Alors prenez soin de ces petites bêtes en réduisant l’utilisation des insecticides et en choisissant des produits sans danger pour la nature.

Optez pour des plantes qui aident à réduire le stress et qui soient résistantes si vous voulez les garder tout au long de l’année. Demandez conseil à votre horticulteur pour choisir des plantes adaptées à nos conditions climatiques, qui vont résister à la chaleur de l’été et survivre au froid de l’hiver.

L’indémodable potager a toujours autant de succès dans nos jardins grâce à ses couleurs vivantes et aux fruits et légumes qu’il nous procure. Si vous voulez faire un potager, vous ne manquerez pas d’idées car différentes graines sont en vente. Et même si vous n’y connaissez pas grand-chose, vous trouverez facilement plein d’idées sur internet. En effet, la tendance du végétarisme et la hausse des prix en magasin ont ouvert la porte à différentes façons de cultiver soi-même ses fruits et légumes.

Quand le jardin s’invite chez vous

Vous pouvez prolonger votre jardin en l’invitant à l’intérieur de votre demeure grâce à des plantes d’intérieur. Celles-ci peuvent être ajoutées partout dans votre résidence, autant dans la salle de bain que dans le salon. Pour ce faire, le cactus peut-être une bonne option car en plus d’être très à la mode depuis des années, cette plante requiert peu d’entretien et d’arrosage.

Vous pouvez également aménager la devanture de votre maison dans la même optique que le jardin. Cependant, informez-vous d’abord auprès de votre municipalité pour savoir si vous avez le droit de faire un tel changement car certains territoires ne le permettent pas. Outre les tendances nommées dans cet article, vous pouvez aussi trouver de l’inspiration en visitant des lieux et des jardins lors de vos sorties et voyages.

SoumissionRenovation.ca