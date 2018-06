Installation de pare-brise : que faut-il savoir ?

Article commandité

Votre vitre d’auto est fissurée ou craquée et vous songez à la faire réparer? Voici quelques conseils à suivre en matière d’installation et de réparation de pare-brise.

L’importance de faire affaire avec des experts

Afin de vous assurer une meilleure protection contre les accidents, faites réaliser l’installation de votre pare-brise par des spécialistes. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises.

En effet, qu’il s’agisse d’installation ou encore de réparation de pare-brise, il est fortement recommandé de faire affaire avec des professionnels, au moment de modifier ou de remplacer cette composante clé de votre véhicule.

Les professionnels en réparation de pare-brise savent non seulement comment procéder aux travaux correctement, mais également comment respecter les normes de sécurité de l’industrie en matière de pare-brise et de vitres d’auto.

Le pare-brise représente environ 70 % de la composition de votre véhicule. En cas d’accident, il est l’une des premières structures à encaisser le choc; il est donc important qu’il soit installé par des professionnels afin de non seulement s’assurer de la qualité de la vitre utilisée, mais également de la qualité de l’installation de la pièce.

Quand réparer ou remplacer son pare-brise?

Afin de demeurer conforme au Code de la sécurité routière, un propriétaire de véhicule de promenade doit rouler avec un pare-brise en bon état. Un pare-brise fonctionnel peut non seulement sauver la vie des conducteurs en cas d’accident, mais également offrir une meilleure visibilité aux conducteurs sur la route et ainsi prévenir les incidents et les risques de dérapage.

Ainsi, il est important de procéder aux réparations des fissures sur sa vitre d’auto, de même qu’au remplacement de cette pièce en cas de besoin. Au Québec, le Code de la sécurité routière prévoit que l’on peut procéder à la réparation de son pare-brise si la fissure possède un diamètre inférieur à la taille d’une pièce d’un dollar.

Au-delà de ce diamètre, il est recommandé de changer sa vitre d’auto. La fissure ne doit pas non plus être située à la hauteur du champ de vision du conducteur ni à moins de quatre centimètres du rebord du pare-brise, car c’est à cet endroit que la vitre est la plus fragile. Une fissure située près des côtés a plus de chances de faire effondrer la vitre en cas de secousse, car elle fragilise le verre. Dans un tel cas, il est important de remplacer sa vitre d’auto afin de minimiser les risques. Des amendes de 90 $ à 170 $ peuvent s’appliquer en cas de non-respect du Code en matière de pare-brise.

Qui peut installer un pare-brise ?

Au Québec, il n’y a pas de réglementation régissant à proprement dit l’installation de pare-brise. Par conséquent, n’importe qui peut se charger d’installer votre vitre. Toutefois, il est fortement recommandé de transiger avec des techniciens certifiés et accrédités. Les ateliers spécialisés en réparation de vitres d’auto sont généralement de très bons endroits pour procéder à ce type de travaux sur votre véhicule.

Pour en savoir plus sur la règlementation à respecter en matière de pare-brise, consultez le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ou encore informez-vous auprès d’un spécialiste en réparation de pare-brise.