Le CISSS de la Montérégie-Est récompensé

Le CISSS de la Montérégie-Est a remporté les honneurs dans les catégories Développement durable et Partenariat lors de la 35e cérémonie des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux qui avait lieu le 31 mai dernier.

Les prix ont été décernés par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois.

Déchiqueter et récupérer en favorisant une santé globale

Lauréat dans la catégorie Développement durable

Au CISSS de la Montérégie-Est, il existe deux unités de travail relatives au recyclage et au déchiquetage de papier maintenues en partenariat avec des organismes d’insertion et de santé mentale. Depuis 2014, avec la collaboration de l’organisme Ateliers Transition, tout le papier généré au sein des installations du RLS Richelieu-Yamaska et par les entreprises de la communauté de Saint-Hyacinthe est déchiqueté par des personnes éprouvant des problèmes de santé mentale et désirant réintégrer le marché du travail. L’entente de partenariat permet chaque année de réduire de 50 % les frais auparavant dédiés au déchiquetage et permet aux travailleurs de développer leur confiance et leur autonomie. Depuis 2015, le papier nominatif de l’Hôpital Pierre-Boucher est déchiqueté en partenariat avec l’organisme D’un Couvert à L’autre. Cette entente permet d’intégrer au travail des personnes vivant une problématique de santé mentale, de réduire les coûts liés au déchiquetage et de réduire l’impact environnemental.

Projet CLÉ

Lauréat dans la catégorie Partenariat

Le Projet CLÉ vise des jeunes, sous la Loi sur la protection de la jeunesse, hébergés dans les installations des services jeunesse du CISSS de la Montérégie-Est. Ces jeunes n’ont pas de ressource familiale et désirent poursuivre leurs études professionnelles, collégiales et universitaires. La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, par le biais de ce programme, leur offre un soutien financier pour leurs frais de scolarité, leur logement et leurs frais de subsistance.

Le Projet CLÉ fournit un mentor bénévole, soit une personne de la communauté prête à donner du temps et de l’énergie, à un jeune qui fait ses premiers pas dans la vie adulte. Chaque mentor, qualifié selon un processus rigoureux, s’engage à offrir une stabilité de contacts au jeune tout au long de ses études et à respecter son rythme sans toutefois devenir son thérapeute. Ces mentors sont eux-mêmes soutenus par des chefs de service de réadaptation en internat de la Direction du programme jeunesse.

« Les honneurs récoltés par le CISSS de la Montérégie-Est témoignent de la volonté de l’organisation de se démarquer afin de faire la différence auprès de la clientèle que nous accompagnons. Toujours avec le souci d’offrir les meilleurs soins et services, nos équipes ont su mettre en place des projets innovants qui génèrent de réelles retombées positives pour la population de la Montérégie. »

Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est

Faits en brefs

Les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux sont une occasion unique de faire connaître et rayonner les plus belles innovations accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et les organismes communautaires du Québec, et de mettre en lumière le travail remarquable de personnes qui se démarquent par leur volonté d’améliorer la qualité de vie des usagers et de la collectivité.

Les vidéos et les photos des lauréats et finalistes sont disponibles sur le site www.msss.gouv.qc.ca/prix_excellence.