Conférence sur les bonnes pratiques d'entretien et de préservation de bâtiments anciens

Vous êtes propriétaire d’une maison ancienne ou vous vous intéressez tout simplement au patrimoine bâti ? Dans la foulée de son inventaire du patrimoine bâti et de la publication du livre Balades patrimoniales, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, vous invite à assister à la conférence de monsieur François Varin, architecte, sur les bonnes pratiques de rénovation de bâtiments anciens.

QUAND : Le jeudi 14 juin 2018, à 19 h

OÙ : Pavillon Jordi-Bonet

Salle La Nature-en-Mouvement

99, rue du Centre civique Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3M8

Résumé de la conférence

La présentation portera sur l’approche à adopter et les meilleures pratiques à mettre en œuvre afin de préserver, de bien entretenir et de restaurer un bâtiment patrimonial, en respectant son histoire, son architecture et ses caractéristiques. À l’aide d’exemples de réalisation de travaux sur différents bâtiments, le conférencier démontrera comment intervenir avec soin sur un bâtiment tout en l’adaptant aux besoins afin de maintenir sa valeur et son cachet.

Le conférencier

Diplômé et possédant une maîtrise en architecture, monsieur François Varin a d’abord travaillé au Service de restauration de Parcs Canada puis à la division du Vieux-Québec, à Québec, comme architecte-urbaniste responsable de la gestion des permis, du suivi des projets d'architecture et des études relatives à l'arrondissement historique du Vieux-Québec. En 1985, il a été le fondateur et le directeur général de la Fondation Rues principales au sein de laquelle il a œuvré durant près de 30 ans. Il agit aujourd’hui, comme expert-conseil en revitalisation socio-économique, en conservation et en restauration de bâtiments auprès de municipalités, de citoyens et d’organismes privés.

ENTRÉE GRATUITE

Veuillez réserver votre place au plus tard le 12 juin 2018, par téléphone ou par courriel : 450 464-0339 | info@mrcvr.ca