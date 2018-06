Les artistes de l'Atelier d'art le Pot-en-Ciel exposent

C’est avec fierté que les artistes de l’Atelier d’art Le Pot-en-Ciel de L’Arche Montérégie vous convient à leur exposition de groupe qui aura lieu les 16 et 17 juin, de 8 h 30 à 17 h.

En effet, une quarantaine d’œuvres seront exposées dans la Grange ancestrale de la ferme Guyon, à Chambly.

Cette exposition réunit des artistes vivant avec une déficience intellectuelle et vise à faire découvrir au grand public leurs talents artistiques et à partager avec vous leur art! Nous espérons que, comme nous, vous vibrerez aux œuvres exposées et saurez voir « l’explosion créatrice » derrière chacune. Quelques artistes seront sur place.