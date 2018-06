Le CAAP Montérégie présente son bilan 2017-2018

C’est avec beaucoup de fierté que le directeur du Caap Montérégie, Jean Thouin, a présenté le rapport d’activité 2017-2018 lors de l’assemblée générale annuelle le 6 juin dernier, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’année 2017-2018 ne fut pas de tout repos avec une augmentation des demandes de 23% par rapport à l’année 2016-2017. Pour l’organisme cela représente un total de 958 nouvelles demandes d’assistance, soit 182 de plus que l’an dernier. Nous constatons que nos effectifs sont saturés et que nous devrions procéder à l’embauche de conseillères supplémentaires si nous voulons répondre à toutes les demandes provenant de la Montérégie.

À la lumière de nos récentes évaluations, tout nous porte à croire que, si nous obtenions la visibilité requise et les ressources adéquates, nous pourrions assister près du double du nombre d’usagers. Dans ces conditions, nous atteindrions la moyenne nationale des CAAP du Québec. À ce sujet, nous demeurons confiant que nos représentations ainsi que le travail fait tant au ministère et qu’à la Fédération des CAAP du Québec nous permettront d’atteindre cet objectif. Jean Thouin, directeur général de CAAP Montérégie soulignait par ailleurs « La Montérégie est actuellement le parent pauvre de l’assistance aux usagers de la province.»

De plus, le CAAP Montérégie vise une meilleure complémentarité des rôles avec les partenaires du régime d’examen des plaintes de la région. Il proposera d’explorer des avenues pour certains types d’insatisfactions des usagers.

En conclusion, le CAAP remercie les usagers qui ont réalisé l’importance de porter plainte même si le doute est parfois présent. C’est de cette façon qu’il y aura des améliorations. Peu importe l’âge que vous avez, vous ne serez pas seul dans vos recherches de services mieux adaptés et respectueux des personnes.

Depuis 25 ans, le CAAP Montérégie est un organisme communautaire indépendant mandaté et subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour soutenir les usagers dans leurs démarches de plainte auprès des établissements de la région. Il contribue à ce que la parole des usagers soit entendue et que leurs droits soient respectés. L’organisme possède plusieurs points de service en Montérégie. Pour plus d’information, visitez le www.caapmonteregie.ca.