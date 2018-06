198 500 $ recueillis pour des organismes de la région!

Le comité organisateur de la 36e Classique Richelieu-Harnois est heureux d’annoncer que 198 500 $ ont été amassés dans le cadre de cette activité-bénéfice, sous la coprésidence d’honneur de Renelle Nicoletti et Vincent Nicoletti de Nicoletti pneus & mécanique.

Cet événement rassembleur, qui a eu lieu le 5 juin dernier au Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori, permettra à la Fondation Harnois-Richelieu de verser des sommes à des organismes qui viennent en aide aux jeunes et aux plus démunis tels que le Camp Richelieu St-Côme, Moisson Lanaudière et la Soupière.

Le départ simultané a été donné à 11h00 et 300 golfeurs se sont réunis pour la cause. Les membres du comité organisateur tiennent à remercier sincèrement les partenaires, donateurs, bénévoles et tous les participants qui ont fait de cet événement un réel succès! La générosité des participants a permis de recueillir un montant impressionnant de 26 775 $ lors de l’encan.

Le comité organisateur a également profité de cette occasion pour annoncer les résultats d’une campagne mise en place par la Fondation Harnois-Richelieu qui consistait à contribuer spécifiquement aux projets de trois organismes de la région : la Maison Clémentine, les Pavillons du Nouveau Point de Vue et la Manne Quotidienne (Accueil Michel-B.-Comtois). 57 385 $ ont été recueillis dans le cadre de cette campagne!

Depuis l’implication de Harnois Groupe pétrolier au sein de la Classique Richelieu-Harnois, ce sont plus de 2,3 M$ qui ont été recueillis et permis à des organismes de la région de pouvoir poursuivre leur mission auprès de la communauté. C’est donc un rendez-vous l’an prochain le mardi 4 juin 2019!