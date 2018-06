La plus belle brochette d’hommes forts à ce jour au Festival!

Le 14e Festival des hommes forts de Warwick (près de Victoriaville) se tiendra du 5 au 8 juillet et présentera, une fois de plus cette année, la compétition Strongman World Pro Series, la plus importante compétition d'hommes forts au Canada et le seul arrêt au pays!

Cette année, la compétition offrira des performances de niveau inégalé, grâce à la présence de nombreux athlètes exceptionnels!





Arnold Pro Strongman World Series



Douze des hommes les plus forts sur la planète seront en action lors de la compétition (avant dernière de la série Arnold Pro), dont plusieurs pour se qualifier afin de participer à la finale qui aura lieu à Columbus, Ohio en mars 2019.

Notre champion québécois, l’impressionnant Jean-François Caron de Québec s’est déjà qualifié en mai dernier à la compétition de Johannesburg en Afrique du Sud, mais sera quand même présent à Warwick!

« Être présent à Warwick me permet de prendre part à une compétition de haut niveau et non seulement de faire face à des adversaires d’excellence, mais de le faire au Canada, chez-moi, devant mon monde et parmi la plus grosse foule du circuit! Je suis en forme et j’ai bien hâte! », affirme Jean-François Caron.

Mentionnons la présence de Brian Shaw, américain faisant 6'8" et pesant 419 lbs (4 fois gagnant du world’s strongest man) et de Mateusz Kieliskowski, polonais 6'5" et 323 lbs (3 fois champions Poland’s Strongest Man et champion en 2017 du Arnold Strongman Classic: Africa).

À souligner, la participation d’autres athlètes du pays : Jimmy Paquet de Québec et Maxime Boudreault de l’Ontario. Les athlètes passeront diverses épreuves telles que le tir du camion, le press medley, le tir du baril, le tir de la brouette (+ de 2000 livres sur 15 pieds de distance, épreuve typiquement québécoise) ou de la pierre d’atlas (jusqu’à 400 lbs).

Mentionnons que la compétition de Warwick est la plus difficile de toutes, soumettant les athlètes à 10 épreuves, comparé à 5 ou 6 normalement. Plus de 30K US$ en bourses seront remis, dont 10K au grand gagnant (1. 10K, 2. 8K, 3. 6K, 4. 3K, 5. 2K, 6.1K). Enfin, à ne pas manquer : le volet féminin (amateur).



Festival musical et festival d’animaux exotiques – NOUVEAUTÉ!

Avec l’arrivée de JustRun International à la tête de l’événement, la programmation se voit bonifiée et présente un nouveau volet offrant de quoi réjouir petits et grands. En plus du volet principal, l’événement offrira de quoi réjouir petits et grands! Le volet musical se verra bonifié et présentera cette année des artistes de chez nous qui ont le vent dans les voiles! Une belle soirée en compagnie des Cowboys Fringants se dessine pour le vendredi ! Le samedi, ce sera new-country avec le talentueux Robby Johnson! Originaire de la Beauce, il connait un grand succès sur les palmarès américains et travaille sur un prochain album new country en français.



Grande nouveauté cette année, un volet présentant des animaux exotiques sera ajouté avec la présence du Zoo de l’Ontario! Les amateurs seront nombreux à pouvoir observer les animaux de la jungle, tels que dromadaires, singes, bébé tigre, couguar, renard, loups, reptiles, alligators, wallaby, lémur, kangourou ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux.



Enfin, dans la foulée des populaires courses à obstacles Northman Race, les détenteurs de billets VIP pourront s’amuser sur un parcours chronométré et sécurisé. En partenariat avec le leader mondial de structure à obstacles Platinum Rig, des épreuves (obstacles) dignes des Ninjas Bûcherons seront offerts. Samedi (vitesse) et dimanche (force), des compétitions en équipes de 2 ou 3 style tournois avec éliminations auront lieu entre 12 h et 16 h pour les détenteurs de billets NorthMan Strongman et les plus rapides des essais. Plus de détails sur le site Web.



Infos pratiques

Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet, au 2 boul. Ouellet, Warwick, QC.

Billetterie et programmation : http://www. festivalhommesforts.com / Suivez-nous : Facebook

Forfaits 4 jours (45$) ou passe journalière (20$/25$ le samedi) disponibles en ligne

Notez que l’entrée sur le site est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte. Camping possible sur place.