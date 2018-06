41 000 $ amassés pour la relève au Club de golf St-Jean

La 17e Classique de Golf de la Fondation du Cégep et de la Corporation Les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu a amassé 41 000 $ pour la relève et les athlètes de la région.

Sous la présidence d’honneur de monsieur Jérémie Fraser, associé chez Kryzalid, cette nouvelle édition affichait de nouveau complet. Même dame nature était au rendez-vous! Présentée par Kryzalid, Maisons usinées Rémillard et Roulottes Rémillard, cette nouvelle édition comptait de nombreux kiosques de dégustation, de jeux et d’animation pédagogique qui ont agrémenté le parcours et ont permis aux personnes participantes de vivre une expérience unique et enrichissante.

L’ambiance de la soirée était très festive grâce à l’animateur Philippe Boisclair et à l’encan qui a permis d’amasser 9 000 $ à lui seul.

Des profits essentiels pour la relève

Les sommes amassées permettent de soutenir la réalisation de plusieurs projets liés, notamment : aux équipes sportives, à la remise de bourses d’études de persévérance, à l’aide financière aux étudiants, à l’animation culturelle et au Service d’adaptation scolaire.

L’appui de la communauté permet d’outiller nos étudiantes et étudiants pour leur future carrière, tout en développant de nombreuses compétences. Ces jeunes sont notre relève; ils contribueront à forger la société de demain. La Fondation tient à souligner l’implication des membres du comité organisateur et des bénévoles sur le terrain. Elle remercie également tous ceux qui ont pris part au tournoi, ainsi que les généreux partenaires qui ont contribué au succès de l’événement, notamment: