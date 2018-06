Pascal Thibault honoré par l’Association québécoise de pédagogie collégiale

C’est lors de la cérémonie tenue le dimanche 10 juin dernier que l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), a souligné l’expertise et la passion de Pascal Thibault, enseignant au Cégep.

Il a reçu la Mention d’honneur de l’organisme des mains de la ministre de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, et du président de l’AQPC, monsieur Richard Moisan.

Monsieur Thibault s’est illustré par ses recherches sur la réussite, notamment par le développement d’outils permettant d’identifier les étudiantes et étudiants susceptibles de présenter des difficultés en première session. Il a fondé cette année avec une collègue le Centre de recherche sur les émotions et la motivation en

éducation. La quantité et la qualité de son implication témoignent de son profond engagement : coordonnateur, président du Comité d’éthique de la recherche, membre du Conseil d’administration du Cégep.

« Monsieur Thibault est un présentateur hors pair, un chercheur rigoureux et un collègue fort apprécié », a déclaré Philippe Bossé, directeur des études. « D’ailleurs, le Cégep Saint-Jean-sur- Richelieu est composé d’une équipe enseignante brillante qui soutient les étudiantes et étudiants dans leurs apprentissages et leur réussite en leur offrant un enseignement de très haute qualité ».

À propos du prix de l’AQPC

Chaque année, l’AQPC décerne une Mention d’honneur à près de 60 enseignantes et enseignants du réseau collégial qui se sont illustrés par leur engagement pédagogique et par leur contribution à la qualité de l’enseignement collégial. Les personnes honorées sont désignées par leurs pairs, dans chaque établissement participant. En remettant ce prix, l’AQPC signale devant leurs collègues de tout le Québec leur compétence, leur dévouement, la qualité de leur travail ainsi que la passion qu’ils y mettent au quotidien afin d’aider leurs étudiants à apprendre et à réussir.