Le 23 juin prochain, on célèbre nos héros

La Ville de Richelieu invite ses citoyens ainsi que la population de la région à célébrer nos héros et à souligner notre fierté nationale.

L’événement se déroulera au parc Florence-Viens, le 23 juin prochain, dès 18h. Sans surprise, on peut s’attendre à un concert des plus festifs, à des feux d’artifice et à notre traditionnel feu de joie! Plusieurs autres activités et de nombreuses animations sont aussi à prévoir.

Sous le thème des héros

Cette année, les célébrations se feront sous la thématique « histoire de héros ». Pour l’occasion, nous dévoilerons notre tout nouveau pavillon du 150e anniversaire de Richelieu. Vous pourrez parfaire vos connaissances sur les héros de notre histoire locale et régionale. Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, a tenu à souligner l’importance de ces célébrations : « La Fête nationale est l’occasion par excellence pour mettre en valeur nos réalisations et pour célébrer le caractère unique de notre culture ! Nos héros rayonnent à travers le monde depuis plusieurs générations et ils continueront à le faire aussi longtemps que nous serons fiers de ce que nous sommes. »

Des activités pour toute la famille

Mentionnons que plusieurs activités ont été prévues pour le bonheur des tout petits. En plus de rencontrer leurs superhéros préférés, ils pourront participer à un atelier de confection de masques qui se déroulera dès 18h. L’activité culminera avec une parade de superhéros, dans laquelle les enfants auront la chance d’arborer leurs créations. Toute la famille pourra également profiter des nombreux jeux gonflables et s’adonner à une partie de mini-golf. Maquillage et sculptures de ballons seront aussi offerts à tous !

Un événement de cette importance ne peut être réalisé sans l’apport de partenaires exceptionnels. Nous tenons à remercier le IGA Extra Marché Michel Lemieux, le Journal de Chambly, le député Jean-François Roberge, le BMR Ostiguy et Frères ainsi que Bélanger Sauvé.

La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!