Rénovation de logement locatif: les aspects pratiques

Une propriété locative bien entretenue comporte un certain nombre d'avantages car le locataire acceptera de payer en fonction de la qualité du bien que vous lui louez. Même si vous pensez que les sommes investies dans un projet de rénovation ne sont pas entièrement rentabilisées, votre logement doit être entretenu pour garder sa valeur immobilière. Lisez l’article pour connaître nos conseils en rénovation de logements locatifs.

Les travaux prioritaires

Rénover son logement peut-être un projet excitant, où vous pourrez mettre vos bonnes idées au profit de votre propriété. Veillez cependant à choisir le moment opportun avant de vous lancer car il est préférable de faire des rénovations lorsque cela entraînera une augmentation de la valeur du bien. Vous pourrez ainsi justifier d’une augmentation de loyer tout en veillant au confort du locataire. En outre, il est donc important de bien calculer ses gains financiers sur le long terme.

Votre appartement locatif doit être invitant, lumineux et bien aménagé. Il est fortement recommandé de commencer les travaux par les éléments importants du logement, à savoir, la plomberie, l'électricité ou le chauffage. Certes, les améliorations effectuées ne seront pas forcément constatées par le locataire, mais si ces éléments sont vétustes et qu’un problème survient hors période de rénovation, alors les réparations seront forcément dispendieuses. Votre logement doit être habitable, confortable et dépourvu de défaillances.

Rénovation esthétique

De nombreuses rénovations assez simples peuvent être effectuées afin d’obtenir un logement chaleureux et attrayant tout en minimisant les coûts. Laver et repeindre vos murs ne vous prendrait pas plus de 48h et pourtant, ceci donne un aspect plus récent au lieu. Il est fortement conseillé de garder des couleurs neutres dans chaque pièce, pour faire ressortir les meubles et la décoration.

Pour une grande majorité des locataires, le rangement sera un critère important lors de la visite d’un appartement. De ce fait, l'amélioration des rangements sera un beau moyen de se démarquer et de maximiser les profits associés à un petit appartement. Si le budget et l’espace le permettent, n’hésitez pas à installer des placards ou des penderies supplémentaires car il est toujours mieux d’avoir trop de rangements que pas assez.

Une attention particulière sera portée aux détails, alors pourquoi ne pas envisager de mettre à jour l'habillage des fenêtres et d’installer de nouveaux rideaux pour mettre en avant la luminosité des pièces. Une idée serait de poser des poignées de porte assorties au style de l’appartement pour faire ressortir l’harmonie du lieu.

Encore une fois, nous mettrons l’accent sur la lumière qui représente un aspect crucial pour un appartement locatif. Il ne vous coûtera pas cher de poser des luminaires et pourtant, ceci aura un impact positif sur l’ambiance générale de l’habitation. Un système d’éclairage obsolète pourrait nuire à l’apparence de votre propriété et il serait très dommage qu’un locataire choisisse un autre logement à louer à cause d’un mauvais éclairage. Il est à noter que si vous possédez un appartement peu lumineux, alors l’éclairage jouera un rôle primordial sur l’aspect esthétique et convivial de l’appartement.

Aménagement paysager

Bien que cet espace soit situé à l'extérieur de la propriété, il est tout de même important de s’assurer que la végétation environnante soit bien entretenue. En matière de location, comme pour beaucoup de choses dans la vie, c’est la première impression qui compte. Un bel aménagement paysager rendra l’immeuble locatif attrayant et offrira aux locataires un espace de vie plus invitant.

Taillez les arbres environnants et débarrassez-vous des mauvaises herbes. Le gazon devra être parfaitement tendu et les plantes entretenues et arrosées. Cependant, gardez à l’esprit que les aménagements paysagers peuvent nécessiter une autorisation de la municipalité, alors pensez à vous renseigner si vous comptez effectuer de gros travaux de transformation extérieurs.

Rénover un bien locatif: ai-je vraiment besoin d’un entrepreneur?

On peut facilement penser que de rénover soi-même son appartement est un bon moyen de minimiser les coûts de rénovation. Mais dans certaines circonstances, vous risquez de dépenser plus que prévu. Prenons l’exemple de travaux en plomberie. Faire appel à un plombier certifié connaissant les techniques et les bonnes méthodes de travail pourrait vous faire économiser plusieurs heures de planification et d’ouvrage. Notez qu’il est long d’effectuer des travaux de rénovation et comme le temps c’est de l’argent, vous ne serez pas toujours gagnant.

Si vous comptez faire appel à un entrepreneur, veillez cependant à vérifier qu’il s’agisse bien d’un professionnel certifié et apte à effectuer le travail demandé. Au Québec, la licence CCQ (Commission de la construction du Québec) est requise pour un entrepreneur travaillant dans les immeubles locatifs. En Ontario, vous devez faire appel à un entrepreneur certifié et enregistré auprès de l'OGCA (Ontario General Contractor's Association).

