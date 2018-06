Les patrouilleurs nautiques reprennent du service

Durant tout l’été, la patrouille nautique navigue sur la rivière Richelieu et le Bassin de Chambly afin d’assurer la sécurité des plaisanciers. L’arrivée du beau temps et les vacances font en sorte que de nombreux plaisanciers profiteront des cours d’eau et particulièrement la rivière Richelieu.

Entre bateaux à moteur de différentes dimensions, chaloupes, motomarines, wakeboards ou encore chambres à air, le respect des règles de sécurité est primordial pour une cohabitation sans danger.

Visible au loin, le bateau de la patrouille arbore les couleurs de la Régie et est également muni de gyrophares. Il est entièrement conçu pour répondre aux besoins de son équipe sur l’eau et peut atteindre une bonne vitesse dans le cas de sauvetage ou encore d’opération spécifique.

La présence de la patrouille nautique offre un sentiment de sécurité évident sur l’eau.

Le sergent Jean-Luc Tremblay souligne que les plaisanciers pourront tout au long de l’été s’adresser à nos policiers qui se feront un plaisir de répondre à leurs questions. Les patrouilleurs interviennent des dizaines de fois par jour, sur l’eau comme à quai. C’est une sensibilisation directe et efficace pour l’adoption de bons comportements sur l’eau.

L’alcool au volant et les manœuvres dangereuses feront l’objet d’une surveillance particulière. Les policiers vérifient également le port de la carte de compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance et les équipements requis à bord. L’an dernier, des 177 embarcations vérifiées, plusieurs infractions sur la Loi sur la marine marchande ont été signalées, la plupart concernant le port de la veste de flottaison et des documents manquants.

Les patrouilleurs sont aussi appelés à participer à des opérations de sauvetage. Cette année, certains de nos patrouilleurs nautiques ont reçu une formation avancée sur les interventions de premiers soins sur l’eau. Nous souhaitons vous rappeler qu’un accident de bateau peut causer des blessures très graves.

Depuis la mise en place de sa patrouille nautique, la Régie a constaté une diminution des plaintes des riverains et des plaisanciers.