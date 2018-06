La soirée Casino royal...un succès sur toute la ligne

C’est vendredi dernier, le 15 juin, que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du- Richelieu (CCIVR) a tenu sa soirée Casino royal à l’Hôtel Rive Gauche, présentateur de la soirée.

La soirée était au profit de la Bourse des étoiles qui supporte les entrepreneurs en démarrage de la région. Grâce à la participation de précieux partenaires, ainsi que des participants, ce sont 12 000 $ qui ont été amassés et qui seront remis en septembre prochain.

La soirée a débuté par un cocktail de bienvenue avec des bouchées servies par quelques chefs des meilleures tables de la région. La CCIVR en a profité pour remercier l’instigatrice de la Bourse des étoiles et présidente ex officio, Mélanie Godin, pour sa grande implication.

« Son sens du devoir et son travail acharné ont assurément aidé la Chambre à se moderniser et à devenir encore plus solide et dynamique » a tenu à souligner Mme Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR. Une magnifique toile de la peintre Andrée Roy a été remise à Mme Godin en guise de cadeau de remerciement de la part des membres du conseil d’administration.

La présidence d’honneur de la soirée était assumée par Mathieu Duguay, président du conseil et chef de la direction de Cogir Immobilier et propriétaire de l’Hôtel Rive Gauche et du Coureur des bois. M. Duguay a d’ailleurs pris parole pour souligner l’importance de soutenir les nouveaux entrepreneurs.

Tout au long de la soirée, en plus des tables de jeu, les invités ont eu la chance de miser sur de magnifiques lots présentés dans le cadre d’un encan silencieux, puis sur un voyage à Las Vegas, courtoisie de Voyages Action, lors de l’encan crié.

La CCIVR aimerait remercier tous les participants, ainsi que les précieux collaborateurs qui ont fait de cette soirée un succès !

Dépôt des cahiers de candidatures pour la Bourse des étoiles

Tout entrepreneur qui dirige son entreprise depuis 6 à 24 mois en date du 4 septembre 2018 et qui est membre de la CCIVR est invité à compléter le cahier de candidature sur le www.ccivr.com.

Cette année, en plus de la bourse en argent, les lauréats se mériteront une formation et accompagnement de 10 mois par Vent Action. De plus, Les Solutions One Sky offriront à leur coup de cœur un ordinateur portable, avec écran externe et accessoires ainsi qu’un support technique pendant un an.

Vous avez jusqu’au mardi 4 septembre à 15h pour déposer votre candidature. Par la suite, un jury étudiera attentivement les dossiers et les lauréats seront dévoilés lors du lancement les activités de la CCIVR qui se tiendra à l’automne 2018 (date et lieu à confirmer).