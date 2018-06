Myriam Dubreuil honorée lors du concours Chapeau, les filles!

Une étudiante en Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Myriam Dubreuil, a été récompensée le lundi 18 juin dernier, lors du 22e gala national du concours Chapeau, les filles!, tenu à l’Assemblée nationale.

Elle a remporté un prix de 2 000 $ dans la catégorie Compétence réseau, parce qu’elle a su montrer des aptitudes à établir et à maintenir des liens constructifs et durables et qu’elle a eu des effets positifs au Cégep, dans son secteur d’activités traditionnellement masculin.

Le concours Chapeau, les filles!, édition 2018, c’est 63 lauréates qui se sont partagées plus de 130 000$ de bourses. Il s’adresse autant à des étudiantes de la formation professionnelle au secondaire, de la formation technique au collégial qui étudient dans un domaine menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin qu’aux étudiantes universitaires inscrites dans les disciplines des sciences ou du génie, pour le volet Excelle Science.

Nous tenons à féliciter Myriam pour ce bel accomplissement!