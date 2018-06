La 46e assemblée générale annuelle (AGA) de FADOQ - Région Rive-Sud-Suroît a eu lieu le 5 juin dernier à l’érablière Le Toit Rouge à Mont-Saint-Grégoire avec une participation de plus de 200 personnes. C'est signe d'une organisation active, impliquée et mobilisatrice!

« La région Rive-Sud-Suroît a connu, cette année encore, une augmentation de ses membres soit 3 138 de plus que l’an dernier. Nous sommes donc fiers de représenter en cette fin d’année financière 68 135 membres FADOQ dans notre région » de déclarer Denise Charest, directrice générale.

Cette AGA a été suivi d’un dîner chaud et d’une conférence de Marguerite Blais portant sur la maltraitance et la bientraitance.

L’année 2017-2018 aura été riche en réalisations pour FADOQ – Région Rive-Sud-Suroît. « Il y a un demi-million de membres au sein du Réseau FADOQ ! Les personnes de 50 ans et plus constatent la force du Réseau et ils sont ainsi de plus en plus nombreux à y adhérer et à nous faire confiance. Notre région peut être fière des réalisations obtenues dans la dernière année notamment notre présence dans la défense des droits collectifs par nos représentations auprès des députés et élus, afin de les sensibiliser aux différents enjeux sociaux, économiques et en santé qui ont un impact direct sur la qualité de vies des 50 ans et plus » a mentionné Jacques Dignard, Président du conseil d’administration. Au niveau national, le Réseau FADOQ a été actif, entre autres, dans les dossiers de la bonification du RRQ, de l’inscription automatique au SRG, des gicleurs dans les résidences pour aînés, de la mise en place d’une stratégie nationale pour les aînés ou encore au sein du conflit opposant le gouvernement libéral et l’association des optométristes du Québec.

Afin d’atteindre ses objectifs, de réaliser sa mission et de répondre aux besoins variés et croissants de ses membres, FADOQ – Région Rive-Sud-Suroît peut compter sur une équipe régionale multidisciplinaire, qualifiée et dévouée composée actuellement de neuf personnes. De plus, c’est grâce à l’implication concertée entre chacun des membres du conseil d’administration régional et à leur saine gouvernance, que FADOQ – Région Rive-Sud-Suroît maintient, année après année, sa croissance. Suite à cette AGA, le conseil d’administration actuel de FADOQ – Région Rive-Sud-Suroît est composé de : M. Jacques Dignard, Président, M. Yvon Michaud, Vice-président 1, M. Royal Adam, Vice-président 2, Mme Carmen Cardin, Trésorière, M. Roger Kanash, Secrétaire, M. Robert Arbour, Administrateur, M. Germain Carrier, administrateur, M. Guy Girard, Administrateur, M. Philippe Leblanc, Administrateur, Mme Lise Mathieu, Administratrice, Mme Diane Poli, Administratrice, M. Gilbert Proulx, Administrateur, Mme Pauline Riendeau, Administratrice et Mme Rollande Vézine, Administratrice.

C’était la dernière AGA en ce qui concerne la Directrice, Madame Denise Charest qui prendra sa retraite d’ici quelques semaines, après avoir été à la direction de la FADOQ Région Rive-Sud-Suroît au cours des douze dernières années.