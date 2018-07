Explorez votre région avec la Fête du Nautisme les 7 et 8 juillet prochains

Avec plus de 80 événements à sa programmation partout au Québec, la Fête du nautisme vous fera vivre une expérience mémorable pendant la fin de semaine du 7 & 8 juillet! Organisée par l'Association maritime du Québec (AMQ), la Fête du nautisme vous permettra d'explorer votre région à travers des activités nautiques de tout genre.

Ce rendez-vous incontournable permettra de vous initier aux nombreuses activités nautiques.

Voici quelques propositions susceptibles de vous plaire:

1-) Portes ouvertes à l'École de voile Entre Air et Mer

Accompagné d'une équipe sur place, osez embarquer sur un des multiples dériveurs, kayak ou stand up paddle et passez la journée les cheveux dans le vent et le sourire aux lèvres. À La Prairie, à seulement 15 minutes de Montréal.

2-) Festival nautique de Saint-Paul-de-l'Ïle-aux-Noix

Un des événements majeurs de l'été à seulement 50 minutes de Montréal! Une fin de semaine remplie d'animations et d'activités tels que des croisières, du flyboard, des initiations aux sports nautiques, du rabaska et plusieurs autres. Passes disponibles pour la fin de semaine.