5 remèdes naturels pour soulager une rage de dents tenace

La rage de dents peut rapidement se transformer en calvaire : les rages de dents chroniques peuvent en effet provenir d’inflammations graves au niveau des gencives ou de la plaque, et les complications peuvent être désastreuses. C’est pourquoi il est essentiel de consulter un médecin dès lors que votre rage de dents se manifeste. Ensuite, vous pouvez consulter régulièrement des infos utiles sur la santé et les remèdes naturels pour soulager une rage de dents : en voici 5 !

L’huile essentielle de girofle, l’atout contre la rage de dents

Parmi les huiles essentielles les plus efficaces (c’est-à-dire celles qui sont anti-inflammatoires), la girofle ou le clou de girofle tient une place importante. Ces derniers sont en effet considérés comme de puissants anesthésiants locaux naturels, et sont utilisés pour les pathologies dentaires en raison de leurs propriétés antibactériennes.

De plus, l’huile de girofle contient de l’eugénol, une substance qui lutte, de manière avérée, comme les rages de dents, grâce à des vertus apaisantes. À utiliser sous plusieurs formats : diffusion, inhalation ou application cutanée.

L’infusion de menthe poivrée et son effet anesthésiant

Tout comme le girofle, la menthe poivrée est connue pour ses vertus anesthésiantes (sans parler de son agréable parfum). Il est conseillé d’en consommer sous deux formats :

-D’abord, comme bain de bouche, afin d’endormir la douleur

-Ensuite, comme infusion classique à boire, pour les effets apaisants sur l’organisme

Traitement local puis général donc ! Dans l’idéal, faites chauffer votre eau et laissez infuser une vingtaine de minutes la menthe poivrée. Faites des bains de bouche une fois que l’infusion est totalement refroidie.

Si vous recherchez d’autres moyens d’endormir la douleur, les produits froids ou congelés (à commencer par les glaçons) sont plus que recommandés !

La pâte de gingembre contre les problèmes de dents

Si votre rage de dents est particulièrement localisée (sur une seule dent par exemple), vous pouvez préparer une pâte de gingembre entièrement naturelle. Prenez du gingembre en poudre (qui aura des propriétés anti-inflammatoires), avec du piment de Cayenne. Laissez reposer, et formez une petite boule de pâte, et posez-la sur la zone douloureuse.

À renouveler dès lors que la douleur réapparaît.

L’eau oxygénée, idéale contre les bactéries

Cette solution n’est que temporaire et pourra être efficace si elle est combinée à un traitement médicamenteux. Choisissez une eau oxygénée à 3% et faites des bains de bouche : la teneur de l’eau permet d’éliminer la plupart des bactéries, sans effort.

Attention cependant à ne pas boire l’eau oxygénée, qui aurait un effet désastreux sur votre digestion. Veillez également à rincer votre bouche à l’eau plate plusieurs fois avant de consommer des aliments.

L’accupression, une technique très efficace contre la rage de dents

Comme beaucoup de maux, la rage de dents est provoquée par des points de pression, qu’ils soient infectés ou enflammés. Mais l’accupression, qui consiste à venir appliquer une pression sur des points de contact (comme son nom l’indique), permet de libérer des endorphines, qui sont des hormones du bien-être.

Côté technique : prenez votre pouce gauche entre votre pouce droit et votre index droit. Exercez une pression au niveau de l’os et maintenez la pression. Si vous ne sentez rien, renforcez votre pression. Restez de la sorte pendant 2 minutes et la douleur au niveau des dents va s’estomper. Renouvelez l’exercice autant de fois que voulu !



Pour soulager une rage de dents tenace, vous pouvez utiliser l’un de ces 5 remèdes naturels. Vous n’avez plus qu’à les utiliser individuellement ou les combiner pour optimiser les résultats. Si les symptômes persistent, veillez à consulter un dentiste le plus rapidement possible.