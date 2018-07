Grandiose soirée aux couleurs d’Asie pour soutenir les jeunes à risques

Volet jeunesse de l’organisme Action Nouvelle Vie, le 2159 vient en aide à plus de 150 jeunes par année parmi les plus vulnérables de notre société, dont plusieurs proviennent du réseau des centres jeunesses de la Montérégie. À travers tous ses services, le 2159 permet aux jeunes de briser leur isolement en se développant un réseau d’amis et de soutien tout en leur permettant de développer leur autonomie. Le 2159 aide les jeunes afin qu’ils développent des habiletés et des aptitudes qui leur permettront de répondre à leurs besoins de base et qui leur permettront de retourner aux études ou d’avoir accès à un emploi, mais surtout, de se bâtir un avenir.