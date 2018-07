Les tendances de l'aménagement de salle à manger en 2018

Si vous voulez trouver des infos essentielles sur la décoration et l'aménagement intérieur, alors, lisez cet article ! Vous y trouverez les tendances de l’aménagement de la salle à manger pour 2018. En panne d’inspiration ou à la recherche d’idées tendance, c’est par ici !

Le bois de noyer, au cœur de la salle à manger

La salle à manger, c’est un peu le cœur de la maison. C’est là que vous recevez vos invités, que vous partagez un bon repas, que vous échangez avec votre famille. Le but, c’est donc d’avoir un espace à la fois chaleureux et tendance. En 2018, on mise tout sur le noyer !

Ce bois noble est particulièrement apprécié pour donner des ambiances cosy et familiales. La qualité du bois est aussi très résistante aux chocs extérieurs, ce qui en fait un matériau idéal pour les tables ou les buffets.

Si vous ne pouvez pas investir dans un tel mobilier, vous pouvez opter pour de petites touches de noyer dans votre salle à manger, que ce soit pour la décoration, les chaises ou le guéridon près du canapé.

Place aux couleurs neutres et pastels

En 2018, on met fin aux intérieurs m’as-tu-vu et aux couleurs criardes. Le mot d’ordre, c’est : sobriété et minimalisme. Pour cela, des couleurs claires, comme le rose pâle, beige camel ou bleu ciel. Il faut rechercher une certaine harmonie entre les formes et les couleurs. Par exemple, si le style péruvien est très à la mode pour créer une ambiance décalée, il est préférable de ne pas ajouter d’autres formes (moquette carrée, peinture ovale).

Par ailleurs, certains combos sont préférables par rapport à d’autres, comme :

-Le vert bouteille avec le beige

-Le blanc avec le rouge clair

-Le jaune avec la couleur menthe

Ce sont là des couleurs tendance, qui donneront un peu de vie à votre intérieur.

Misez sur la personnalité de votre pièce

Venez donner un peu de caractère à votre intérieur de salle à manger en mélangeant les genres et les matériaux. Par exemple, du bois de noyer avec des sièges en velours donnera un aspect tout à fait accueillant à votre salle à manger, tandis que mélanger la simplicité d’un plancher en béton ciré avec du matériel en bois massif poli peut donner une réelle touche d’élégance.

Vous devez également jouer sur les contrastes, que ce soit en :

-Optant pour des couleurs plutôt foncées, mais de la décoration pétillante

-Choisissant des couleurs pastel, et de la décoration visible, imposante

Attention : en parlant de personnalisation, on ne parle pas d’étaler vos photos de famille dans la salle à manger. La pièce doit rester un espace neutre.

Les styles intemporels, toujours d’actu en 2018

Il existe bien sûr des styles intemporels dont vous pouvez vous inspirer pour décorer votre salle à manger. Les plus courants (et les plus appréciés) en 2018 sont :

-Style rustique, qui donne du cachet à votre pièce

-Style contemporain, qui apporte de l’élégance

-Style moderne, qui vise à mettre à l’aise

Pour un style rustique, choisissez de belles pièces de bois et des couleurs chaudes, comme le rouge, le vert, le beige et le marron. N’hésitez pas à faire personnaliser votre mobilier en bois, ou bien de le garder sous sa forme originelle.

Pour un style contemporain, on visera plutôt des couleurs vives, des matières tendance (comme le velours ou le cuir) et une décoration originale. Laissez votre imagination s’évader !

Pour un style moderne, on recherchera plutôt les contrastes classiques, mais gagnants, comme le blanc/noir/gris ou le bleu nuit/beige/blanc. Des couleurs à la fois chaudes et sobres, qui donneront envie à tout le monde de bien profiter de son repas.



La décoration d’intérieur, si elle suit des tendances, est avant tout une affaire de goût. N’hésitez pas à piocher quelques idées intemporelles ou originales, puis de les mettre à votre image, pour une salle à manger unique en son genre !