5 applications gratuites et faciles pour gérer vos dépenses

Gestion du budget familial ou préparation d’un grand projet : vos finances sont très importantes au sein d’un foyer. Les dépenses sont plus courantes que les rentrées d’argent, c’est pourquoi les suivre au quotidien est essentiel pour gérer votre budget global. De plus, lire des articles pour économiser au quotidien et gérer votre budget est très important, c’est pourquoi nous vous recommandons 5 applications gratuites et faciles pour vous en sortir au quotidien !

Spendee, la plus ludique

Visuelle et esthétique, Spendee permet de dresser un panorama global de vos dépenses, de maîtriser votre budget, en mettant toutes les limites possibles. Vous pouvez par exemple ajouter des rappels (de facture à payer, de paye envoyée), mettre des alertes de dépenses ou même, indiquer des dates de prélèvement.

Il est possible de voir vos dépenses au jour, à la semaine, au mois et à l’année, et de faire des graphiques, pour une représentation très visuelle de votre budget.

Le petit plus ? Une interface très colorée, qui permet de bien distinguer toutes les catégories. Disponible sur Android et iOS. Version gratuite et payante existante.

Expensify, la plus complète

Pour des budgets familiaux ou des budgets précis (comme des budgets de vacances), Expensify constitue l’une des applications les plus complètes pour gérer ledit budget. D’un design très sobre et intuitif, il est possible d’ajouter des dépenses, des rentrées d’argent, et de faire des rapports périodiques.

Le petit plus ? L’application permet aussi des remboursements en direct, via Paypal notamment, ou bien le Bitcoin. Disponible sur Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone.

Mint, la plus familiale

Si vous recherchez une version très aboutie de l’application de gestion de budget, alors vous apprécierez d’utiliser Mint. Cette version vitaminée, haute en couleur, des applications de budget offre plusieurs catégories, comme la liste des dépenses ou le rapport général. En deux clics, vous pouvez visualiser vos dernières dépenses, ce qu’il vous reste, ou bien où vous en êtes dans votre objectif d’épargne.

La version payante permet de réaliser des calculs plus complexes, prenant par exemple en compte les frais annuels scolaires des enfants, les dépenses récurrentes ou les salaires réguliers. L’ensemble des dépenses et des gains sont représentés par des icônes, avec lesquelles il est possible de naviguer très facilement.

Le petit plus ? Cette application a été développée (et appartient) à l’entreprise Intuit, qui est spécialisée dans la comptabilité. C’est donc un outil de confiance pour les familles ou les couples qui souhaitent avoir une pleine maîtrise de leur budget. Disponible sur Android, iOS, Windows Phone.

Goodbudget, la plus organisée

L’application fonctionne sur un concept des plus attrayants : elle ne calcule pas votre budget restant selon vos dépenses, elle vous donne une enveloppe de dépenses à ne pas dépasser. La logique n’est pas la même, et c’est ce qui plaît. Vous pouvez séparer vos dépenses en différentes catégories (nourriture, restaurants, loyers, épargne) selon le critère de la récurrence.

Ensuite, vous obtenez une vision graphique et globale de votre situation, de votre comportement de dépenses et de vos transactions. C’est une application tout-en-un pour gérer un budget.

Le petit plus ? Une application originale qui est aussi très intuitive à utiliser, en raison de son design épuré. Disponible sous Android et iOS.

Daily Budget, la plus flexible

Sobriété et efficacité : tel est le crédo de cette application disponible en anglais et en français. Sa gratuité ne la rend pas inintéressante : dès l’ouverte de l’application, on vous demande quelques informations diverses sur vos habitudes de paiements. Vous pouvez rapidement entrer vos dépenses mensuelles ou vos envies d’épargne, au mois ou à l’année.

Daily Budget se charge de calculer automatiquement le comportement financier à avoir, en vous indiquant votre budget restant pour les semaines ou les jours à venir. Le tout, dans des catégories bien spécifiques, comme la maison (loyer), la nourriture ou les voyages.

Le petit plus ? Il s’agit d’une application très adaptable qui recalcule tout en permanence, dès lors que vous entrez un nouvel élément. Disponible sous Android et iOS.



Grâce à ces quelques applications, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas sauver un peu d’argent, ou bien en épargner. Vous n’avez plus qu’à trouver l’interface la plus intuitive, avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise, en fonction de vos objectifs !