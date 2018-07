5 conseils pour optimiser votre budget familial cet été

Vous recherchez des infos pour optimiser votre budget familial et faire des économies ? Alors cet article est fait pour vous : voici 5 conseils pour optimiser votre budget familial sans effort, afin de passer un été des plus agréables.

Faire des économies sur les grandes dépenses

L’été est souvent l’occasion de réaliser de petits travaux de rénovation, tels que :

-Refaire la peinture du salon

-Réaliser le grand ménage de printemps

-Faire un réaménagement de patio ou de garage

-Lancer le nettoyage de la toiture

-Préparer des activités de jardinage

Ces activités sont coûteuses, aussi bien en temps qu’en argent. Vous n’aurez donc aucun mal à faire des économies en anticipant ces grandes dépenses : vous pouvez par exemple contacter des sociétés proposant un maximum de ces prestations, pour obtenir un prix groupé. Vous pouvez aussi embaucher des jeunes cherchant à gagner un peu d’argent de poche.

Même chose en ce qui concerne la rentrée scolaire : ce sont là des dépenses obligatoires et récurrentes, que vous connaissez bien. Qu’il s’agisse des livres scolaires, des nouveaux habits de rentrée ou des assurances à renouveler, ces dépenses peuvent être maîtrisées en sauvant quelques dizaines de dollars par semaine, si vous les négociez à l’avance ou si vous vous y prenez bien, en attendant par exemple les aubaines. Contactez votre assureur pour obtenir des informations complémentaires.

Bien choisir vos activités en famille

L’été est aussi synonyme de divertissement, et la relâche est souvent l’occasion pour les enfants de partir en vacances, de faire des activités sportives ou de nouvelles découvertes. Difficile d’éviter longtemps la sortie au zoo ou au parc aquatique.

Mais cela n’est pas un obstacle à la maîtrise de votre budget estival : il suffit simplement d’être un peu créatifs ! Par exemple, vous pouvez opter pour des sorties gratuites, en étant à l’affût des évènements organisés dans votre ville. Rien qu’à Montréal, en été, on dénombre plus de 210 manifestations, tant culturelles que sportives, et toutes gratuites !

Vous pouvez également tenter de gagner gratuitement des places pour des parcs ou des sorties familiales en faisant du couponing, ou bien en utilisant des applications de cash-back toute l’année.

Responsabilisez tout le monde dans votre foyer

Un autre moyen pour gérer le budget familial en été reste encore de donner à chacun un budget à ne pas dépasser. Grâce à des applications de gestion de budget, vous pouvez attribuer un montant à chacun des membres de la famille, avec une catégorie associée (nourriture, loisirs, transports). Cela permet à chacun de se responsabiliser et de choisir des activités en fonction de ce même budget.

Également, incitez ceux en âge de travailler à avoir un petit boulot et de participer aux dépenses du foyer, ou du moins, de payer leurs propres sorties. Cela peut aussi passer par des travaux manuels ou des services rendus dans votre maison.

Ayez une réserve pour les surprises ou les imprévus

Il est important de tenir des comptes régulièrement pour optimiser votre budget familial en été. Mais pour autant, inutile de vous frustrer ou de refuser une glace à vos enfants. Ayez donc toujours un budget de secours, qu’il est possible de constituer à partir de :

-Monnaie gardée après des courses

-Boîte à punition pour les gros mots

-Un supplément mis au moment des anniversaires ou chaque mois après votre paye

De cette manière, vous aurez toujours quelques dizaines de dollars prêts à être utilisés, ce qui n’impactera pas votre budget estival initial.



Être le ou la gestionnaire de famille n’est pas une tâche aisée, mais il est important de la mettre en place. Pour cette raison, ces quelques conseils vous aideront à optimiser au mieux votre budget estival, sans qu’il n’y ait de frustration pour personne !