Les principes du régime Dukan

En plus de consulter un portail spécialisé dans les régimes minceur les plus efficaces, découvrez cet article consacré aux principes du régime Dukan. Comment fonctionne-t-il ? À qui s’adresse-t-il ? Retrouvez toutes nos réponses pour vous accompagner dans votre démarche.

Le régime Dukan : les protéines avant tout

Le régime Dukan a été créé par un ancien médecin, au nom éponyme, Paul Dukan. Son régime repose sur des observations faites au cours de plusieurs années de pratique : pour lui, l’apport en glucides et en lipides que reçoit le corps est néfaste pour une perte de poids, et doit être supprimé de tout régime alimentaire.

Également appelé « régime Protal », pour « protéine » et « alternance », il consiste en un régime amaigrissant hyperprotéiné. L’accent est mis sur des restrictions qualitatives et non quantitatives, mais le régime Dukan privilégiera des protéines hypocaloriques. L’avantage principal de ce régime ? Il permet de réduire la sensation de faim et semble très efficace.

Pour parvenir à cette perte de poids efficace (jusqu’à 5 kilos rien que le premier mois), il faut suivre un système de phase.

Un système en quatre phases pour favoriser la perte de poids

Si le régime Dukan est réputé aussi efficace, c’est aussi parce qu’il s’organise de manière très stricte, en quatre phases :

-Phase d’attaque, qui dure environ une semaine

-Phase de croisière, qui dure jusqu’à l’obtention du poids cible

-Phase de consolidation, qui doit durer l’équivalent de 10 jours pour chaque kilo perdu lors des ---phases précédentes

-Phase de stabilisation

Les premières phases sont relativement plus restrictives que les autres, pour permettre une perte de poids rapide et une adaptation rapide de l’organisme. De cette façon, plusieurs aliments ne sont pas autorisés, comme les viandes rouges ou les féculents.

La phase de croisière débute le système d’alternance mis en place par Dukan, entre les PP (protéines pures) et les PL (protéines et légumes). L’idéal est d’alterner 1 jour/1 jour ou bien 5 jours/5 jours, sur une période d’un mois.

La phase de consolidation est aussi très restrictive, mais permet une consolidation parfaite du poids perdu. La phase de stabilisation ne peut s’enclencher que lorsque le poids consolidé est atteint sur une période continue, sans variations, pendant un mois.

Ce système, s’il a été prouvé comme étant redoutable pour les kilos superflus, semble cependant contraignant. Qu’en est-il en pratique ?

Le régime amaigrissant Dukan, pas pour tout le monde

S’il est facile à suivre, le régime Dukan n’est malheureusement pas recommandé à tout le monde. Le faible apport en lipides et en glucides provoque des effets secondaires indésirables chez certaines personnes, notamment :

-Des carences en vitamines, minéraux ou fibres, provoquant des déficiences

-Une grande fatigue, à la fois musculaire et morale

-Crises d’insomnies

Le régime Dukan, tout comme la plupart des régimes, ne garantit pas non plus une perte de poids durable. D’ailleurs, selon une étude menée par des spécialistes de la santé, près de 70% des utilisateurs du régime Dukan ont repris du poids dans le deux ans suivant la fin de leur régime. Il faut donc faire preuve d’une forte mentalité et détermination !

Pour ces raisons, ce régime est déconseillé aux personnes :

-Atteintes de diabète

-Aux femmes enceintes

-Aux adolescents en croissance

-Aux personnes souffrant d’insuffisance rénale

-Aux personnes sujettes à des troubles digestifs

Par ailleurs, un suivi médical personnalisé et méticuleux doit être observé durant l’ensemble du régime, pour éviter l’apparition d’effets secondaires indésirables et potentiellement invisibles à première vue. Parlez-en avec votre médecin avant d’entamer ce régime.



Le régime Dukan est basé sur des principes très simples, visant à un amaigrissement rapide. En revanche, il est associé à des effets secondaires spécifiques, le rendant parfois inefficace chez certaines personnes. N’hésitez pas à consulter votre médecin et à lui parler de ce régime avant de le débuter par vous-même.