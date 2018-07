Installation de fosse septique : les étapes à suivre

Si vous habitez en campagne et que votre maison n’est pas raccordée à aucun réseau d’assainissement des eaux collectif, vous aurez fort probablement besoin de vous faire installer une fosse septique pour assainir les eaux usées.

La fosse septique ne se charge que de l’assainissement des eaux provenant des toilettes, par rapport à la fosse toutes eaux, qui accueille toutes les eaux domestiques, telles que celles du lavage et du lavabo de cuisine.

Si votre fosse septique ne fonctionne plus ou est arrivée en fin de vie, vous devrez la faire réparer ou remplacer. Voici les étapes incontournables à suivre pour procéder à l'installation d’une fosse septique dans les règles de l’art.

1. S’informer sur la réglementation municipale

Avant d’entreprendre des travaux d’installation ou de remplacement de fosse septique, informez-vous auprès de votre municipalité sur la règlementation à respecter en la matière. Vous aurez en outre besoin d’un permis, pour procéder aux travaux, et vous devrez engager des professionnels. En effet, en vertu de récents règlements mis sur pied par le gouvernement provincial, l’installation de fosse septique doit être encadrée car elle est régie par certaines contraintes environnementales et municipales.

2. Choisir l’entreprise d’installation

Une fois que vous aurez obtenu votre permis, il vous faudra choisir l’entreprise qui procédera à l’installation de votre dispositif sanitaire. Au moment d’effectuer votre choix, portez attention à la réputation de la compagnie en question ainsi qu’à son nombre d’années d’expérience dans le domaine. Pour procéder à une installation adéquate, il faut en outre déterminer l’emplacement idéal de la fosse septique; celle-ci doit être à une distance suffisante entre la maison et le jardin, mais ne pas obstruer les autres structures existantes en place : puits, branches d’arbres, etc.

3. Comparer les soumissions

N’hésitez pas à comparer les soumissions pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans votre région. Pour assurer une bonne qualité de travaux, l’entreprise doit posséder une bonne connaissance des fosses septiques ainsi que de la réglementation municipale et provinciale en vigueur concernant l’installation de fosses septiques. Elle doit aussi détenir l’équipement approprié pour procéder aux travaux dans les règles de l’art.

4. Choisir le modèle

Il existe différents modèles et matériaux de fosse septique. Dépendant de votre terrain et de votre sol, vous serez appelé à choisir entre différents matériaux, les fosses septiques en PVC et en béton figurant parmi les plus populaires. Il y a également différents systèmes d’épuration sanitaire. Bionest et Ecoflo sont les plus prisés au Québec. Un expert en fosses septiques sera en mesure de vous dire quel type de produit convient le mieux à vos besoins.

5. Procéder à l’entretien et à la vidange

Une fois la fosse installée, vous devrez veiller à son bon fonctionnement. La vidange de la fosse septique est obligatoire au Québec à tous les deux ans, s’il s’agit d’une résidence principale, et à tous les quatre ans, s’il s’agit d’une résidence secondaire. Elle permet aux boues d’être évacuées et d’être acheminées vers des stations d’épuration. En tant que propriétaire, vous devrez vous assurer de respecter les obligations municipales en vigueur concernant la vidange de fosse septique, sous peine d’amendes.