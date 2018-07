Conseils pour assembler votre BBQ

Les belles journées d’été apportent avec elles l’envie de passer du bon temps à l’extérieur, en famille et entre amis. Un BBQ devient alors un élément essentiel de la cuisine en plein air et après avoir longuement magasiné, vous possédez enfin l’instrument clé qui vous méritera des éloges de la part de vos convives. Ceci, bien entendu, après en avoir réussi l’assemblage! Vous vous sentez prêt à relever ce défi? Voici ce que vous devez savoir pour réussir l'assemblage de votre BBQ au gaz.

Bien se préparer

Comme pour tout assemblage, une bonne préparation vous épargnera bien des ennuis en cours de route. Si l’utilisation d’un BBQ au gaz comporte des risques, son assemblage doit absolument respecter toutes les instructions incluses avec celui-ci. Avant même de sortir votre BBQ de son emballage, lisez le guide d’assemblage. Celui-ci est normalement rédigé en anglais en premier lieu, mais devrait comporter une section en français qui reflète exactement la version originale. Si vous constatez une traduction infidèle, référez-vous à la version anglaise. Familiarisez-vous avec les étapes de l’assemblage et les conseils de sécurité afin d’éviter les mauvaises surprises.

Ensuite, pourquoi ne pas vous trouver un camarade? Deux têtes valent mieux qu’une, sans compter qu’il vous sera beaucoup plus facile de manipuler les pièces plus lourdes. Si vous déballez votre BBQ à l’extérieur, assurez-vous de disposer chacune des pièces sur une surface libre de fissures pour éviter de perdre les petits morceaux. Ou bien, étendez une toile pour protéger votre surface de travail (certains BBQ sont fournis avec une feuille de carton à utiliser dans ce but). Si vous assemblez votre BBQ à l’intérieur, rappelez-vous de ne JAMAIS RACORDER LA BONBONNE DE GAZ À L’INTÉRIEUR. Cette étape doit se faire à l’extérieur, pour la même raison qu’on ne doit jamais utiliser un BBQ dans un endroit couvert.

Il est toujours futé de rassembler les pièces comportant le même numéro avant de débuter l’assemblage et de les placer dans le bon ordre. Vous sauverez ainsi du temps et vous pourrez facilement faire l’inventaire des pièces. Dans l’éventualité où certaines d’entre elles seraient abîmées ou manquantes, vous le saurez dès le début. De plus, ayez sous la main tous les outils nécessaires avant de débuter.

Toujours respecter les conseils de sécurité

L’assemblage éclair de BBQ ne sera jamais une discipline olympique! Assurez-vous de prévoir amplement de temps et de respecter les instructions à la lettre. Si vous vous empressez de terminer alors que vos invités affamés tapent du pied, vous risquez de vous embrouiller et de sauter des étapes. La plupart des guides d’assemblage listent leurs conseils de sécurité dès le début pour une bonne raison : il est absolument essentiel de les respecter. De plus, vous y trouverez normalement un numéro d’assistance en cas de besoin.

Si à priori l’assemblage de BBQ semble être une tâche à s’en arracher tous les poils du crâne, il est parfaitement possible de le réussir du premier coup. En revanche, dans l’éventualité où vous désiriez relaxer dans la piscine pendant que le travail s’accompli, un bon détaillant peut non seulement s’occuper de la livraison, mais également de l’assemblage.