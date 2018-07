Problèmes courants d’une pompe à eau

Avoir son propre puits comporte de nombreux avantages. On s’évite des problèmes de coupure ou de contamination liés au réseau public et on devient autosuffisant pour ce qui est de l’apport d’eau. Sans compter que l’eau est beaucoup plus propre et a bien meilleur goût puisqu’elle n’est pas traitée au chlore ou soumise à d’autres traitements chimiques. Cependant, qui dit propriété privée dit aussi responsabilité à assumer. Vous serez responsable de pallier les éventuels problèmes et de payer les réparations de votre poche. L’une des composantes du forage qui peut parfois poser problème est la pompe.

La pompe et son utilité

La pompe immergée sert à créer une pression d’eau dans la maison. Elle alimente la douche, les toilettes, la machine à laver, etc. Puisque l’eau vient d’un puits profond, elle a besoin d’être pompée vers le haut avec une certaine force pour être utile. Sans pompe, le puits serait très peu efficace.

Afin d’installer la pompe qui convient le mieux à votre forage, il est nécessaire de faire évaluer vos besoins afin de déterminer le débit, la pression et la hauteur de refoulement que doit fournir la pompe. Les besoins ne seront pas les mêmes si on parle d’un puits de surface ou d’un puits artésien. Les pompes submergées pour puits de forage sont plus longues, faites d’acier inoxydable et permettent une grande hauteur de refoulement. Ce type de pompe est très avantageux, surtout dans le cas d’un puits profond. Il permet de remonter l’eau située à une profondeur de plus de sept mètres et il est très discret, puisqu’il se trouve à l’intérieur du puits même. Le fait d’être submergé réduit la nuisance sonore et l’empêche de surchauffer, puisque l’eau environnante refroidit automatiquement l’appareil.

Problèmes fréquents

Une faible pression, de l’eau en intermittence ou simplement un robinet à sec : toutes sont des situations courantes. Ces signes peuvent indiquer une insuffisance du puits, un blocage ou une nappe phréatique asséchée. Mais avant de faire inspecter votre puits, faites appel à des spécialistes du domaine afin qu’ils puissent vérifier votre système de pompage. Les problèmes de pression peuvent être liés à une défectuosité de la pompe ou de l’une des pièces du système. En cas de froid intense, il peut aussi s’agir du gel de votre conduit extérieur. Dans tous les cas, des experts en réparation de pompe pourront procéder à l’inspection, à la réhabilitation ou au remplacement de votre système.

Les problèmes de pression peuvent résulter d’autres problèmes également. Une fuite dans le réservoir pourrait causer la mise en marche fréquente de la pompe pour rétablir la pression, sans toutefois y arriver. Des veines souterraines obstruées pourraient grandement diminuer le débit d’eau et nuire au reste du système. Tous ces problèmes nécessitent des traitements ou des réparations spécifiques. Consultez un spécialiste afin d’identifier la source exacte du problème et y remédier de la meilleure façon possible : il vous aidera en considérant vos besoins et votre budget.