Solutions écoperformantes pour l'éclairage commercial

On le sait : le mot « vert » est sur toutes les lèvres. Toutes les industries tentent d’offrir des solutions plus écoperformantes afin de permettre aux propriétaires d’édifices commerciaux de non seulement économiser sur les ressources, mais également d’épargner de l’argent. Voici quelques produits et astuces pour un éclairage commercial efficace et économe.

Choisir les bons types d’ampoules et de luminaires

Un des premiers conseils à suivre, si vous désirez économiser sur les coûts et l’énergie consommée par les besoins en électricité de votre édifice commercial, quelle que soit sa nature (salon de coiffure, boutique, restaurant, etc.), est de porter attention aux ampoules et aux luminaires que vous utilisez.

L’éclairage artificiel d’un édifice est en grande partie responsable de la consommation en électricité de celui-ci. Par conséquent, il importe de choisir un luminaire qui ne consomme pas trop d’énergie mais qui répond à vos besoins en matière d’éclairage commercial.

Les ampoules incandescentes versus les fluocompactes

En effet, certaines ampoules sont plus énergivores que d’autres. C’est le cas des ampoules incandescentes, par exemple, qui demeurent encore aujourd’hui, les plus vendues du marché. Bien qu’économiques et offrant une bonne qualité d’éclairage, elles sont polluantes et consomment beaucoup d’énergie pour produire leur éclairage. Elles sont donc à proscrire, d’autant plus qu’elles sont appelées à disparaître.

Au cours des dernières années, d’autres types d’ampoules sont devenues populaires, au détriment des lampes incandescentes. Les ampoules fluorescentes, par exemple, particulièrement les t5 et t8, offrent une excellente qualité d’éclairage, tout en consommant moins d’énergie que les tubes incandescents. Qui plus est, elles sont recyclables et sont dotées d’une plus longue durée de vie (environ 10 000 heures) que leurs comparses. Un autre avantage de les choisir est qu’elles sont les ampoules les plus économiques des ampoules basse consommation. Il s’agit donc d’un choix gagnant en matière d’éclairage commercial.

Les LED, un choix d’éclairage judicieux

Les LED (diodes luminescentes) font définitivement partie des ampoules les plus écoénergétiques du marché. Ne contenant aucun mercure, donc entièrement écologiques, elles permettent de réaliser des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 90 %. Leur prix est plus élevé que celui des autres ampoules, mais considérant les énormes bénéfices qu’elles offrent, les LED sont définitivement des ampoules à considérer pour éclairer vos édifices.

Outre les LED et les fluocompactes, d’autres ampoules peuvent vous permette d’économiser de l’énergie. C’est le cas des tubes fluorescents rectilignes et des lampes halogènes. Bref, on constate que ce n’est pas le choix qui manque lorsque vient le moment de choisir un éclairage commercial écoperformant pour un édifice.

Quelques pièges à éviter

Au moment de choisir votre système d’éclairage, ne vous laissez pas guider uniquement par le prix des luminaires. Portez également attention à leur rendement énergétique ; de cette manière, vous serez en mesure d’effectuer un choix écoperformant pour votre édifice.

Pour plus de conseils en matière d’éclairage commercial, n’hésitez pas à contacter un électricien. Celui-ci sera en mesure de vous dire quel produit convient le mieux à vos besoins en fonction du type d’édifice que vous avez.