5 bonnes raisons de louer un conteneur à déchets

Il n’y a pas si longtemps, la plupart des déchets provenant de chantiers de construction, de démolition et de rénovation prenaient le chemin du dépotoir et étaient enfouis. Grâce à la prise de conscience collective de l’importance du recyclage, les municipalités ont adopté des règlements qui ont grandement amélioré la récupération des matériaux résiduels dans les chantiers.

Que vous soyez un particulier ou le propriétaire d’une entreprise, lorsque vous devez entamer d’importants travaux de construction, de démolition ou de rénovation, il est important de réfléchir à la manière dont vous allez disposer des déchets produits par votre projet. En fonction de vos besoins et de votre budget, la question de l’achat ou de la location de conteneurs à déchets se posera. Voici 5 bonnes raisons d’opter pour la location de votre conteneur à déchets.

Vous pouvez sélectionner un conteneur selon vos besoins

Tout dépendant de votre chantier de construction ou de la grandeur de votre terrain, il vous faudra évaluer la quantité de déchets que vous pensez produire. L’avantage d’une location est qu’elle vous permet de sélectionner un conteneur à déchets adapté à votre projet et à vos besoins.

Certaines pièces de votre maison produiront davantage de rebuts : c’est le cas notamment de la salle de bain et de la cuisine. Il est donc important de penser dès le départ au poids et au volume qu’occuperont vos déchets. Par exemple, certains produits dont vous voudrez peut-être vous débarrasser ne pèsent pas nécessairement lourd, mais occupent beaucoup d’espace, comme un bain ou une douche. Vérifiez auprès de l’entreprise de location de vos rénovations afin de bien évaluer vos besoins.

Votre location n’a pas besoin d’être régulière

Si vous décidez d’acheter un conteneur, ce dernier se retrouvera en permanence dans votre cour, peu importe la variation de vos besoins. La location vous permet une plus grande flexibilité, en fonction de la quantité de déchets que vous produirez, et ne nécessite pas d’espace de stockage. Ainsi, si vous produisez plus de déchets certains mois, vous pourrez vous adapter à ceux-ci au lieu de devoir louer ou acheter un conteneur supplémentaire.

L’entretien et le remplacement de votre conteneur

Qui dit achat de conteneur dit aussi maintenance et entretien régulier. Cela signifie que, si jamais celui-ci s’avère défectueux, vous devrez envisager son remplacement. De plus, vous devrez vous assurer de le nettoyer régulièrement. La location de conteneur vous évite de devoir vous acquitter de cette tâche et vous garantit un conteneur fonctionnel.

L’installation et la récolte des déchets sont rapides

24 heures. C’est le temps qu’il faut pour l’installation d’un conteneur à déchets. Le prix comprend aussi la cueillette et le recyclage des matériaux. Vos rebuts sont ainsi envoyés au centre de tri sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Le prix

Certes, l’achat d’un conteneur peut être avantageux à long terme, mais il nécessite d’importants investissements qui ne sont pas à la portée de toutes les entreprises. La location de conteneur propose des prix compétitifs établis en fonction des volumes de déchets et vous permet de mieux planifier cette dépense dans votre budget mensuel.