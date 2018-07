5 conseils pour gagner 5 heures par semaine dans vos tâches ménagères

En matière de gain de temps, il suffit de suivre des astuces et infos pratiques pour un quotidien mieux organisé : gestion du budget, du planning, des activités, des sorties… Tout peut faire l’objet d’un contrôle, à condition que cela ne vire pas à l’obsession. Voici quelques conseils pour vous faire gagner 5 heures par semaine dans vos tâches ménagères !

Organisez un planning des tâches

Le meilleur outil dont vous disposez pour gagner du temps chaque semaine, c’est d’organiser un planning des tâches parfaitement rodé. Qu’est-ce que cela signifie ? On parle de planning des tâches, cela comprend aussi des personnes :

Une semaine sur deux, vos enfants se relaient pour le nettoyage de la salle de bains

Chaque samedi, chacun range une pièce de la maison

Un soir par semaine, un membre du foyer s’occupe de la cuisine de fonds en comble

Une fois par semaine, vous ne cuisinez pas et commandez un repas qui plaira à tous

Avec ces quelques astuces, vous parviendrez à économiser du temps, entre 2h et 4h par semaine. Mais cela va de pair avec la notion de responsabilisation des membres de votre famille.

Responsabilisez l’ensemble de votre foyer pour gagner du temps

Pour réussir à gagner du temps toutes les semaines, vous devez recevoir un maximum d’aide, sans que cela ne passe pour une situation extraordinaire. Si vous êtes gestionnaire, les membres du foyer doivent participer à l’exécution des tâches. Cela passe, par exemple :

Par le tri automatique du linge à laver, en fonction des tours prévus

Par un rangement automatique de certaines pièces de vie

Par des gestes qui permettent de nettoyer au quotidien sans avoir à faire un ménage important en fin de semaine

De la sorte, vous pourrez gagner plusieurs heures par semaine.

Faites des « tours de garde »

Encore du planning, toujours du planning : afin de gagner du temps, notamment dans les transports, organisez-vous avec d’autres parents pour récupérer les enfants à l’école. Si vous parvenez à faire des « tours de garde » à 4 ou 5, cela signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 4 heures par semaine (30 minutes de transport chaque matin et chaque soir, sur 4 jours).

Même chose en ce qui concerne les anniversaires ou les sorties : relayez-vous de manière équitable, en respectant des plannings préétablis.

Les courses, une étape fatidique à préparer à l’avance

Pour ne jamais rien oublier, et passer le moins de temps possible dans les rayons, vous pouvez demander à l’ensemble du foyer de noter les éléments manquants, dès lors qu’il n’y en a plus. Cela vous évitera de perdre du temps à regarder dans tous les placards de la cuisine.

Demandez-leur de préparer leur liste de demande, ce dont chacun a besoin, en précisant leurs attentes. Vous éviterez ainsi les disputes en rentrant de l’épicerie, sur l’insatisfaction de l’un ou de l’autre.

Faites-vous aider

Il n’y a aucune honte à recevoir un peu d’aide de temps en temps : une personne peut venir faire le ménage ou le repassage chez vous, ce qui peut représenter un gain de 2h à 5h par semaine. Cela peut vous permettre de vous focaliser sur d’autres tâches, ou bien sur vos propres projets.

Selon votre entourage, l’aide peut être familiale : si vous avez de la belle-famille ou des grands-parents prêts à donner un coup de main, ces derniers peuvent s’occuper des enfants ou participer aux tâches ménagères !

Gagner quelques heures par semaine, ça n’est pas chose aisée, mais tout n’est qu’une question d’organisation : cherchez du soutien là où vous pouvez en avoir, responsabilisez vos enfants et vous verrez, plusieurs heures par semaine se libéreront devant vos yeux !