Leucan Montérégie est fière d’officialiser le lancement de la troisième édition du Défi des Tout-Puissants Leucan, présenté par le Groupe CRH Canada inc. qui aura lieu le 16 septembre prochain dans les installations de Pascan à Saint-Hubert.

L’événement a permis d’amasser plus de 100 000 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille dans les deux dernières années.

Un concept original

Dans le cadre d’une saine compétition, les équipes participantes devront tirer sur une courte distance trois différents poids lourds un après l’autre, et ce, le plus rapidement possible. Afin que chacun y trouve son compte, les équipes peuvent s’inscrire au volet régulier ou au volet extrême. De plus, il y aura un défi amical pour les enfants ainsi que de l’animation pour toute la famille.

Dévoilement de trois poids lourds en primeur : un camion-remorque Transport Bourassa de 36 000 lb, une grue Omer Brault de 52 690 lb, une bétonnière de Groupe CRH Canada inc. de 33 069 lb. Les prochains poids lourds seront dévoilés dans les prochaines semaines. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site web defitoutpuissants.com

Nouveautés 2018

L’événement accueillant un nombre grandissant de collègues de travail et de groupe d’amis, le comité organisateur innove en proposant des défis et des activités ludiques qui sauront plaires à tous. Il propose entre-autre des activités inspiré de l’émission Wipe-Out et un tombe-à-l’eau où la tête des chefs d’équipe pourra être mise à prix ! Fous rires garantis !

Deux duos de champions d’honneur

Cette année c’est deux duos de champions d’honneur qui se joignent à l’événement. Pour une 1ère année, Nadia Bilodeau, animatrice radio ainsi que Corinne Laframboise, combattante d’arts martiaux mixtes, participeront à l’évènement. Elles feront équipe avec deux jeunes courageux, Janny Dubé, 7 ans et Justin Poudrette, 10 ans, tous deux enfants de Leucan.

Des ambassadeurs qui font le poids

Afin de faire rayonner l’événement au sein de la communauté d’affaires et de la population, un comité d’ambassadeurs joint leur force à celle de Leucan. Il s’agit de Robert Bourbeau, Premier vice-président, Matériaux, Canada, Groupe CRH Canada inc., Lyanne Moreau, Groupe CRH Canada inc., Steeve Laliberté, Demix Béton de Groupe CRH Canada inc., Carole Charbonneau, Groupe CRH Canada inc., David Bourbonnière, Sens Club athlétique, Richard Gendron, lieutenant pompier, Michaëlle D. Dion et Jimmy Petropoulos, MJ Fitness, Marc Trudel, Cogeca Construction inc. et Club One X One Boxing et Marie-Claude Hébert, Extra Multi-Ressources.