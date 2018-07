5 problèmes dentaires à détecter rapidement

Il ne faut jamais ignorer le moindre problème dentaire. Soigné à temps, il vous en coûtera bien moins cher et vous éviterez les urgences le week-end ! Mieux, avec des visites régulières chez le dentiste, aucun problème grave ne peut survenir, en théorie. Comment reconnaître les problèmes dentaires ?

1.Les aphtes

Bénignes en soi, les aphtes se guérissent au bout de quelques jours spontanément. Mais s’ils deviennent récurrents ou durent jusqu’à deux semaines, c’est le signe d’une pathologie plus grave comme la maladie de Crohn par exemple. Dans des cas plus rares, ils peuvent traduire un cancer de la bouche. Il ne faut donc pas les négliger.

2.La couleur des gencives

Si vos gencives passent de la couleur rose à rouge, voire rouge-bleu, qu’une mauvaise odeur se dégage de votre bouche, qu’il y a un peu de sang après le brossage des dents, c’est qu’elles sont enflammées. Il s’agit sans doute d’une gingivite. Non prise en charge, elle peut devenir plus grave et évoluer vers la parodontite. À terme, vous pourriez perdre des dents. Il faut alors prendre rendez-vous dans une clinique dentaire à Laval d’urgence pour mettre en œuvre un traitement efficace.

3.Les caries

Si vos dents réagissent au chaud et au froid, une carie est probablement déjà installée et a traversé l’émail. En fait, dès l’apparition de points blancs, il faudrait s’inquiéter.

Sinon, la réaction au chaud ou au froid est peut-être due à un grincement des dents la nuit ou à une obturation à réparer. Dans tous les cas, il faut consulter.

4.Les maux de dents

La sensibilité des dents au toucher avec apparition de pus est un signe d’alerte. Même si les symptômes disparaissent spontanément, signe que votre organisme s’est bien défendu, ils réapparaîtront tôt ou tard. Mieux vaut prendre les devants.

5.La mauvaise haleine

La mauvaise haleine peut provenir de l’alimentation, mais aussi de la diminution de la production de salive responsable de l’évacuation des débris. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire favorise le phénomène, les bactéries prolifèrent dans la bouche et provoquent des dommages. Un rince-bouche est conseillé après le brossage minutieux des dents après chaque repas et le passage d’un fil dentaire pour déloger les résidus d’aliments. Si les symptômes persistent, consulter quand même.

Les dents peuvent être à l’origine de douleurs intenses, mais aussi de pathologies plus graves. Une surveillance étroite est indispensable.