Les meilleurs régimes pour perdre du poids sans s'affamer

Perdre du poids, c’est l’une des principales préoccupations des femmes (et des hommes !) avant la période estivale. C’est même un grand sujet de conversation et beaucoup le disent : perdre du poids grâce au régime Atkins ou au régime Dukan, c’est possible, mais d’autres types de régimes existent pour perdre du poids, sans avoir faim. Découvrez les meilleurs régimes pour mincir, l’esprit tranquille !

Le régime hyperprotéiné, l’idéal pour ne pas s’affamer

C’est facile à comprendre : le régime hyperprotéiné est basé sur la consommation (quasi uniquement) de protéines. C’est considéré comme le régime le plus efficace pour perdre du poids sans s’affamer : les produits consommés sont en effet riches en fibres et en lipides, qui permettent un stockage de « bonnes graisses ». Ces dernières doivent être consommées en pratiquant un sport régulièrement, ce qui permet d’éliminer les toxines ainsi que les mauvaises graisses.

C’est aussi l’un des régimes les plus efficaces, qui promet d’importantes pertes de poids sur les premières semaines. Au programme : féculents, légumes riches en fer et en magnésium, viandes blanches et poissons !

Le régime Atkins, un bon point pour la perte de poids

Il s’agit d’un régime faisant partie de la catégorie des « hypoglucidiques », ou « low carb », qui permettent une perte de poids record. Il repose sur une consommation riche en protéines et faible en glucides, avec quelques légumes.

La faible teneur en glucides, qui correspond aux « graisses stockées », permet d’éliminer plus rapidement et d’avoir une perte de poids remarquable. Aucune sensation de faim du côté des 40 millions de pratiquants dans le monde, car toutes les catégories d’aliments sont autorisées.

Le régime Dukan, votre allié minceur sans faim

S’inspirant des piliers du régime hyperprotéiné, le régime Dukan est divisé en quatre grandes étapes de perte de poids :

Phase d’attaque

Phase de croisière

Phase de consolidation

Phase de stabilisation

Si beaucoup lui reprochent un effet yoyo, une chose est certaine : les catégories d’aliments autorisées sont larges et permettent d’organiser des repas sans se priver. D’ailleurs, la perte de poids peut aller jusqu’à 5 ou 10 kilos durant la première phase !

Le régime végétarien, un bon moyen de manger sans se priver

Comme son nom l’indique, le régime végétarien (ou végétalien pour certains, qui sera une variante sans aucune consommation de production animale, y compris le lait ou les œufs) va se porter sur la consommation de produits frais, notamment des fruits et des légumes.

L’avantage de cette formule, c’est de permettre de manger sans se priver : fruits et légumes, à volonté, toute la journée ! En plus, la perte de poids est facilitée lorsque vous consommez des aliments hypocaloriques, comme le concombre ou la pastèque. En plus, ça n’est pas difficile à adapter tout au long de l’année.

Le régime micronutrition, un régime qui respecte le temps

Contrairement aux régimes classiques, la chrononutrition va se baser sur le principe suivant : il y a des heures spécifiques pour consommer tel ou tel aliment. Par exemple, les féculents doivent être consommés entre 12h et 13h, pour une meilleure absorption de l’organisme.

Si cela est contraignant pour beaucoup, car l’apprentissage peut sembler long, d’autres affirment que ce régime permet de perdre du poids correctement, durablement, et sans frustration, puisqu’aucune catégorie d’aliment n’est exclue !

Pour choisir votre régime, vous devez impérativement connaître vos habitudes de consommation : mincir sans s’affamer, c’est une chose, mais mincir en bouleversant ses habitudes, c’est encore pire. Mieux vaut miser sur un régime au plus proche de vos actuelles habitudes, afin de vous garantir une réussite (durable, de préférence !).