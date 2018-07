Les signes physiques d'une carence en oligo-éléments

Connaissez-vous les conséquences du manque de potassium sur la santé ? Fatigue, déprime, manque de productivité… Les conséquences sont nombreuses, aussi bien pour votre organisme en lui-même que pour votre quotidien. Cela impacte votre vie ! C’est pourquoi il est important de connaître le rôle des oligo-éléments, les signes de carences qui leur sont associés et la manière de remédier à ces carences.

Les oligo-éléments, un apport essentiel pour l’organisme

Pour fonctionner, l’organisme a besoin de carburant, et ce carburant, il le trouve essentiellement grâce aux apports nutritionnels contenus dans votre alimentation. Les oligo-éléments constituent une part importante de ce carburant, puisqu’il s’agit :

Du calcium, qui aide les os

Du fer, pour l’énergie et le fonctionnement des organes

De l’iode, pour le cœur

Du zinc, pour la protection dentaire

Par extension, du magnésium, sodium et potassium (qui sont des minéraux)

Ces derniers impactent le corps humain, son énergie, la fiabilité de son système immunitaire… C’est donc un rôle central que jouent les oligo-éléments. Ce n’est donc pas étonnant de voir qu’une carence en oligo-éléments peut provoquer des carences à l’échelle de l’organisme, qui se traduisent sur le plan psychologique et physique.

Les carences les plus fréquentes

Outre les carences en vitamines, les carences en oligo-éléments sont très fréquentes, notamment au niveau du magnésium. Saviez-vous que 91% des gens dans le monde souffrent de carences en magnésium, entraînant fatigue et faiblesse du système immunitaire ?

Pour détecter une carence en oligo-éléments, il suffit de remarquer l’un de ces signes physiques :

Fatigue, voire épuisement

Problèmes respiratoires

Pâleur, teint grisâtre

Constipation

Perte de cheveux

Pour autant, tous ces symptômes n’apparaissent pas à chaque fois. Par exemple, les carences suivantes seront associées à certains signes typiques :

Une carence en calcium se traduit par une vulnérabilité du corps humain : tendances aux entorses ou hématomes par exemple

Une carence en fer est associée à des symptômes plutôt mentaux comme les maux de tête ou les migraines, mais ils sont physiquement identifiables : manque de concentration, sourcils froncés, dissipation…

Dans certains cas plus complexes, des maladies cardiaques, respiratoires ou des allergies peuvent survenir. De plus, il faut savoir que certaines carences, si elles sont trop prolongées, peuvent avoir des effets irrémédiables sur la santé et provoquer l’apparition de réelles maladies. Une fatigue chronique est peut-être un signe d’un mal plus important…

C’est pourquoi il est essentiel de détecter à temps, en voyant les signes physiques typiques apparaître, la carence concernée.

Comment y remédier ?

Il faut commencer par réaliser un diagnostic auprès d’un personnel spécialisé, qui va réaliser :

Une analyse de sang

Une formule sanguine complète

Un bilan de santé

Cela va permettre de voir où se situe la carence, au niveau de quel oligo-élément. Le professionnel de santé pourra alors prescrire :

Des suppléments ou des compléments alimentaires

Un nouveau régime alimentaire

Une hospitalisation en cas de carence grave (pour faire une perfusion par exemple)

Dans tous les cas, de nouveaux conseils alimentaires vous seront prodigués, pour ingérer une plus grande quantité d’oligo-éléments dont vous manquez. Par exemple, un manque de fer nécessitera de consommer plus de poissons ou d’épinards !

Une carence n’est pas à prendre à la légère, pas plus que l’apparition de signaux physiques tels que décrits ci-dessus. N’hésitez pas à faire une prise de sang rapidement, ou à parler de vos symptômes avec votre médecin.

Les signes physiques d’une carence dépendent d’une personne à l’autre, mais certains sont communs à tous, comme la fatigue. Bien connaître les signes physiques, c’est aussi savoir quels sont les impacts psychologiques pouvant survenir : c’est donc essentiel pour votre santé et votre bien-être !