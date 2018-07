Alcool Zéro, naviguez sobres : Opération nationale weekend du 4 août

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent participe de nouveau à l’opération nationale du Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) visant à contrer la conduite en état d’ébriété sur les bateaux de plaisance. Son but : mettre l’accent sur l’importance de naviguer sobres.

La fin de semaine du 4 août prochain, la patrouille nautique de la Régie de police sillonnera la rivière Richelieu et le Bassin de Chambly en portant une attention particulière à l’alcool à bord. Les patrouilleurs prodigueront des conseils de sécurité et observeront les aptitudes de conduite des plaisanciers. Ils désirent sensibiliser la population au problème de la conduite d’un bateau sous l’effet de l’alcool et de la drogue et leur rappeler de naviguer sobres.

L’opération se déploiera à travers le pays auprès des 14 millions de plaisanciers. On oublie souvent que même si le taux maximal d’alcoolémie est de 0,08 comme sur la route; le soleil, le vent, la chaleur et l’eau multiplient les effets de l’alcool, précise le sergent Jean-Luc Tremblay. La consommation d’alcool et/ou de drogues à bord d’un bateau augmente considérablement les risques d’accident. La vigilance est de mise.

Les statistiques démontrent que l’alcool est un facteur ayant joué un rôle dans environ 40 % des accidents mortels survenus en bateau. Jusqu’à la fin de l’été, la patrouille nautique navigue sur la rivière Richelieu et le Bassin de Chambly.

Les policiers vérifient, entre autres, le port de la carte de compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance et les équipements requis à bord. L’alcool au volant et les manœuvres dangereuses ne sont pas tolérés. Les patrouilleurs sont aussi appelés à participer à des opérations de sauvetage.

Obtenez des renseignements sur la sécurité nautique en visitant www.csbc.ca.