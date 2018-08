5 matériaux de comptoir de cuisine (autres que la pierre)

Article commandité

Les comptoirs de cuisine en pierre sont très prisés mais il s'agit souvent d'une option plutôt dispendieuse et moins adaptée aux préférences esthétiques de certaines personnes. Heureusement, il existe des alternatives en ce qui concerne les matériaux.

Dans les paragraphes suivants, nous allons survoler une variété de matériaux de comptoir qui représentent des options autres que la pierre.

Voici alternatives à la pierre pour les matériaux de comptoir de cuisine

1) Le comptoir en stratifié

Autrefois, le stratifié était relégué aux logements locatifs à cause de son aspect économique, et il était perçu comme peu résistant. Beaucoup de gens levaient donc le nez sur ce matériau. Cependant, avec les années, des produits plus résistants ont été conçus, augmentant la durabilité et améliorant l'aspect esthétique du stratifié. On trouve maintenant des produits qui reprennent de manière étonnamment fidèle l'apparence de d'autres matériaux tels que la pierre et le bois.

Le stratifié est l’un des matériaux les plus abordables sur le marché et il est disponible dans une grande variété de teintes et de motifs. Le client peut aussi choisir la forme des bords de comptoir, en optant pour des bords arrondis ou des coins droits. Résistante aux taches, la surface du stratifié est facile à nettoyer.

2) Le comptoir en verre recyclé

Les comptoirs en verre recyclé sont fabriqués avec au moins 75% de matière recyclée. Il s'agit donc d'un matériau écologique, durable, résistant et facile d'entretien. Les modèles de comptoir en verre recyclé sont uniques et offerts dans une grande variété de couleurs, de textures et de niveaux d'opacité.

3) Le comptoir en bois

Le bois est un matériau indémodable qui s'adapte bien à tous les types de décors, de la cuisine contemporaine à la pièce plus rustique et traditionnelle. Il existe plusieurs essences de bois qui sont utilisées pour la fabrication de comptoirs. Chaque essence a des caractéristiques esthétiques et pratiques qui lui sont propres. Il s'agit donc de choisir ce qui nous convient le mieux. De plus, il est possible de teindre, vernir ou huiler la surface pour la protéger et la modifier selon les besoins.

Le bois est relativement facile d'entretien mais il aura besoin d'être protégé sur une base régulière pour maintenir sa belle apparence. De plus, il n'est pas conseillé de poser de la nourriture directement sur la surface car ceci pourrait être nocif pour les aliments et pour le bois.

4) Le comptoir en béton

Le béton est souvent associé aux décors contemporains, pourtant, il s'adapte bien à tous les styles. On pense généralement au béton brut mais il est possible de colorer le béton et de lui donner différentes textures. Il est à noter que l'application d'un scellant sera nécessaire pour protéger la surface, étant donné qu'il s'agit d'un matériau poreux. Petit inconvénient : le béton est très dur et de ce fait, il pardonne peu lorsqu'on échappe des pièces de vaisselle.

5) Le comptoir en céramique

La céramique est un autre choix classique mais qui s'adapte bien aux tendances. Les tuiles de céramique existent sous plusieurs formes et formats, notamment l'hexagone qui est très à la mode en ce moment. Bien sûr, les grosses tuiles sont plus simples à entretenir car le comptoir compte alors moins de joints, ces derniers étant parfois difficiles à nettoyer.

Voilà donc cinq alternatives à la pierre pour construire un comptoir de cuisine résistant et bien harmonisé au décor de la pièce.

Installation d'un comptoir de cuisine: le faire soi-même ou contacter des entrepreneurs?

Tout dépendant du type de matériau, il est généralement possible d'effectuer soi-même l'installation d'un comptoir, pourvu que l'on ait un certain niveau d'expérience. Ce genre de projet ne fait pas partie des travaux les plus simples et accessibles. Par contre, en suivant des instructions claires, c'est un défi qui est possible à relever.

Ceci étant dit, il est toujours préférable de confier le travail à des spécialistes. Ces-derniers ont l'habitude de faire ce genre de travaux et ils seront beaucoup plus rapides et efficaces. De plus, ils vont s'assurer de ne pas endommager les armoires, ce qui peut arriver lorsqu'on tente de faire les choses par soi-même. Dans la plupart des cas, il est donc préférable de faire appel à un entrepreneur.

SoumissionRenovation.ca